Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve yanındaki heyetle beraber esnaflarla beraber kahvaltıda bir araya geldi.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, saha ziyaretlerine devam ediyor. Sık sık vatandaşları dinleyen Başkan Yalım, Cumhuriyet Mahallesi Saffet Efedendi Sokak’ta bulunan esnaflarla bir araya geldi. Sokak üzerinde bulunan esnaflarla kahvaltıda bir araya gelen Başkan Yalım, karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Ziyarette Başkan Yalım’ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Halil Arslan vve Mehmet Akif Şanlı’da katıldı. Başkan Yalım, kendisine iletilen sorun ve talepleri dinleyerek, karşılıklı bilgi alışverişi gerçekleşti.

Öte yanda, esnafın hesaplamaları ve oranları dinleyen Başkan Yalım sıcak karşılamaları ve hoş sohbetleri için esnafımıza teşekkürlerini iletti.