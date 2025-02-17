Geçtiğimiz günlerde kartlı sistemi protesto etmek için iş bırakarak yolcuları mağdur eden otobüs şoförleri, üniversite kampüsüne giderek kartlı sistemden vazgeçmeyen Başkan Yalım’a karşı eylem yaptı. Öğrencileri mağdur etmemekte kararlı olduğunu ve kamu yararını gözeteceğini söyleyen Başkan Yalım, eylemlere inat geri adım atmayarak direksiyona geçip yolcu taşıdı.

Sabah erken saatlerde Uşak Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Bülent Ecevit Araç Sevk İdare Merkezine giderek belediye servis araçlarını kullanan personel ile görüşen Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım; Cuma günü üniversite hattında başlatılan iş bırakma eylemi nedeniyle öğrencilerin kullanımına tahsis ettiği araçları yerinde inceledi. Belediye araçlarını kullanan personeli ile bizzat görüşen ve halkı mağdur etmemek adına herkesin özveriyle çalışması gerektiğini vurgulayan Başkan Yalım, vatandaşın yanında olduklarını, iş bırakan özel otobüslerin yerine tüm gün kendi araçlarıyla öğrenci taşımaya devam edeceklerini hatırlattı. Burada yaptığı açıklamada özellikle kartlı sisteme geçerek cihazlarını taktıran ve sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam eden hat sahiplerine teşekkürlerini ileten Başkan Yalım, Uşak Belediyesi olarak kenti geliştirmek için ne gerekiyorsa yapacaklarını, vatandaşı asla yalnız bırakmayacaklarını ifade etti.

Kampüste sesler yükseldi

Ardından belediye araçlarına binerek kendilerine eşlik eden kartlı sistemi destekleyen diğer hat sahipleriyle birlikte üniversite kampüsüne giden Başkan Yalım ve yönetim ekibi, burada kendilerini bekleyen grevdeki hat sahipleriyle karşılaştı. Çevik kuvvet polislerinin de bulunduğu alanda grevdeki hat sahiplerinin tepkilerini sakince dinleyen ve asla geri adım atmayan Başkan Yalım; meclis kararı ile başlattıkları kartlı sistemin kentin gelişimine büyük katkı sağlayacağını, kişisel çıkarlarından dolayı buna karşı gelen herkese karşı dimdik duracaklarını ifade etti. Yalım burada yaptığı açıklamada vergi kaçaklarını önlemek, teknolojiye ayak uydurmak ve ulaşımda kolaylık sağlamak adına kartlı sistemin bir zorunluluk olduğunu üstüne basa basa vurguladı.

Son sözü Başkan söyledi, davranışıyla şoförlere ders verdi

Görüşmenin ardından hem otobüs şoförlerine kararlılığını göstermek hem de görevlerini hatırlatmak için direksiyon başına geçen Başkan Yalım, belediye aracını bizzat kullanarak öğrencileri taşıdı. İlk andan itibaren yönetim ekibiyle hareket eden Başkan Yalım, kullandığı araca binen öğrencilerin yoğun ilgisi ve destekleri eşliğinde kent merkezine ulaştı.

Vatandaşın yanında olmaktan asla vazgeçmeyeceklerini söyleyen Yalım; "Ben vatandaşımı kesinlikle mağdur etmeyeceğim. Bu kentin gelişmesi için projeler geliştiriyoruz ve hizmetler gerçekleştiriyoruz. Buna karşı çıkan herkesin de karşısında olacağız" dedi.

Özellikle öğrenciler konusunda çok hassas olduğunu kaydeden Yalım; "Kendi çıkarlarını gözeterek iş bırakıp onları mağdur eden hat sahiplerini kınıyorum ve direksiyonun başına ben geçiyorum. Yönetim ekibimizle birlikte her zaman halkımızla iç içe ve yan yana olmaya devam edeceğiz" dedi.