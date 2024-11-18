Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Çivril Belediye Başkanı Semih Dere’yi ziyaret etti.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Çivril Belediye Başkanı Semih Dere’yi makamında ziyaret etti. Daha sonra her iki başkan Çivril Belediyesi’nde çalışan personeller ile bir araya geldi. Ziyarette Uşak ve Çivril’de yapılan çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Öte yandan Başkan Yalım, misafirperverlikleri ve ilgileri için Başkan Dere’ye teşekkürlerini iletirken, Başkan Dere ise nazik ziyaretleri için Başkan Yalım’a teşekkürlerini iletti.