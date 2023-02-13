Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın temasları sonucu Avrupa’nın çeşitli bölgelerinden 5 tır dolusu yardım malzemesi geldi. Çadırdan battaniyeye, ayakkabıdan kışlık kıyafete kadar binlerce malzeme, belediye personeli ve Kızılay gönüllüleri tarafından Talas Spor Salonuna indirilerek deprem bölgesine gönderilmek üzere tasnif edildi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın temasları sonucu Avrupa’nın çeşitli bölgelerinden 5 tır dolusu yardım malzemesi geldi. Çadırdan battaniyeye, ayakkabıdan kışlık kıyafete kadar binlerce malzeme, belediye personeli ve Kızılay gönüllüleri tarafından Talas Spor Salonuna indirilerek deprem bölgesine gönderilmek üzere tasnif edildi.

Depremin ilk gününden itibaren Kahramanmaraş’a 3 adet mobil mutfak göndererek gerek depremzedelerin gerekse de bölgede görev yapan arama kurtarma görevlilerinin yemek ihtiyacını karşılayan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçe genelinde başlattığı yardım kampanyası ile de onlarca TIR yardım malzemesinin ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağladı. Depremin ardından iki kez Kahramanmaraş’a giderek arama kurtarma çalışmalarını takip eden ve Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in görevlendirmesi üzerine bölgedeki araç gereç, personel ve iş makinelerinin koordinasyonunu sağlayan Başkan Yalçın, son olarak da Avrupa’dan 5 TIR yardım malzemesinin Türkiye’ye gelmesine öncülük etti. Battaniyeden çadıra, kadın, erkek ve çocuk montlarından ayakkabıya, hijyen setinden çocuk bezine kadar binlerce ürün, Talas Belediyesi personeli ve Kızılay gönüllüleri tarafından Talas Spor Salonu’na indirildi. Burada tasnifi yapılan yardımlar, AFAD ile koordineli şekilde deprem bölgesine gönderilecek. Gelen yardım malzemeleriyle ayrıca Kayseri’ye yerleşen depremzedelerin de giyinme ve hijyen malzemesi ihtiyaçları karşılanacak.

Öte yandan tekerlekli sandalye ve sağlık setinden oluşan iki yeni TIR’ın da önümüzdeki günlerde Talas’ta olması bekleniyor.