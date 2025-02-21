Aydın Efeler Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi’nde 18 yıl başkanlık yapan Okan Yalçın’ın 87 yaşındaki babası Rasim Yalçın, hayatını kaybetti. Babasının sağlık sorunları nedeniyle başkanlıktan vazgeçen Yalçın’ın babası Rasim Yalçın, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Aydın Efeler Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi’nde uzun yıllar başkanlık görevini yürüten ve babası için geçtiğimiz Temmuz ayında başkanlık görevini bırakan Okan Yalçın’ın babası Rasim Yalçın (87), sağlık sorunlarına bağlı sebeple hayatını kaybetti. Baba Yalçın’ın ani ölümü ailesi ve sevenlerini üzüntüye boğarken, Efeler ilçesindeki Konaklı Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Rasim Yalçın son yolculuğuna uğurlandı. Şevketiye Mahallesi’nde toprağa verilen Rasim Yılmaz’ın defnedilmesinin ardından, cenazeye katılan vatandaşlar, acılı aileye taziyelerini iletti.

Cenazeye Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, Efeler Belediye Başkan Yardımcısı Barış Altıntaş, siyasi parti ve meslek odalarının temsilcileri, şehiriçi kooperatifi yönetimi ve şoförleri ile Yalçın’ın ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.