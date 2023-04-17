Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mehmet Yalçın, Kadir Gecesi dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.

Başkan Yalçın mesajında, “Bizlere manevi derinliğinde arınma, bağışlanma fırsatı sunan bu mübarek gece; sonsuz rahmeti ile mağfiretini dileyerek, bağışlanma istekleri ile yapılan dualarla Yüce Allah’a el açma zamanıdır.” dedi. Başkan Yalçın, mesajını şöyle sürdürdü:

“Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’in yeryüzüne indirilmeye başlandığı, sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği bu mübarek kadir gecesi; bizlere kalplerimizin kötülüklerden arınması, gönül dünyamızın aydınlanması, manevi huzurumuzun artarak daha da çoğalması için büyük fırsat sunmaktadır. Maddi manevi güzelliklerin yaşandığı bu gecede, birey olarak erdemli özelliklerimizi değerlendireceğimize, daha fazla yardım eli uzatarak, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla dayanışma içinde olacağımıza inanmaktayım. Tüm inananlar için bütün güzelliklerin yaşanmasına, kazandığımız bütün güzel hasletlerimizi birlik, beraberlik, dostluk, barış ve kardeşlik değerlerimizi bundan sonra da sürdüreceğimize bu müstesna gecenin vesile olmasını diliyorum. Yapılacak duaların dünyada huzurun sağlanmasını, başta ülkemizde bütün dünyada refahın artmasını, manevi ve kültürel değerlerimizin muhafazasını, bütün insanlığın selamete ulaşmasını ve merhametin artmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.”