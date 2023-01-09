Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Mesajında gazetecilik mesleğinin önemine dikkat çeken Başkan Yalçın, zorlu şartlar altında dahi bu önemli görevi yerine getiren basın mensuplarının her türlü takdiri hak ettiğini kaydetti. Başkan Yalçın mesajında gazeteciliğin zor olmakla birlikte aynı zamanda sorumluluğu büyük bir meslek olduğuna vurgu yaparak; “Gazetecilik, halkın gözü ve kulağı olan ve bu haliyle kamuoyunun haber alma hakkını yerine getiren önemli bir meslektir. Elinde fotoğraf makinesi veya kamerasıyla soğuk sıcak, yağmur çamur, gece gündüz demeden zor şartlarda haber peşinde koşan muhabirinden sayfasını çizen, görüntüsünü montajlayan ekibe kadar bütün basın mensupları gerçekten önemli bir işe imza atmaktadır. Her türlü sıkıntıya rağmen bin bir güçlükle gazete çıkaranların, yayıncılık yapanların çabaları alkışı hak etmektedir. Bu vesile ile gazeteci arkadaşlarımızı tebrik ediyor, Çalışan Gazeteciler Günü’nün mesleki açıdan olumlu gelişmelere vesile olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.