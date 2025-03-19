Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın; "Dubai’de teşviklerle birlikte 22 milyon dolar zarara uğrayan para var. Bayramdan sonra Mali Genel Kurul yapacağız ve sanayicimize soracağız. Ya ibra edecek ya etmeyecek" dedi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. E-ticaret ile ilgili Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’a çağrıda bulunan Başkan Yalçın; "Kayseri Organize Sanayi bölgesi Fuar Merkezi’nde yılda 10 tane fuar hedefimiz var. 2024 yılında 8 fuar yaptık, 2025’te 10 fuarın anlaşmasını yaptık. Fuarlar; şehirlerin, ülkelerin dış dünyaya açılan penceresi. 60, 70 tane ülkeden insanları ülkenize getiriyorsunuz ve bu şehri tanıtıyorsunuz ve bu şehrin ekonomisine katkı veriyorsunuz. Biz bundan memnuniyet duyuyoruz. E-ticaretle alakalı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız bize ön ayak olsun, bütün STK’lar, kurumlar olarak reklamının olmasını istediğimiz ürünlerin reklamı çekilsin, biz de katkı sunalım tüm dünyaya yaymaya çalışalım. Dünyanın herhangi bir yerinde bir şey almak isteyen birisi Kayseri’den mobilya alsın, gıda alsın" dedi.

"Dubai’de 22 milyon dolar zarara uğrayan para var"

Bir önceki yönetim ile ilgili hazırlanan müfettiş raporuna göre Dubai’de 22 milyon dolar zarara uğrayan para olduğunu ve bunu Ramazan’dan sonra Mali Genel Kurul’da sanayicilere sunacaklarını kaydeden Başkan Yalçın; "En son müfettiş tarafından tutulan Dubai raporu geldi. Eski yönetimde Dubai diye bir olay vardı, Dubai Ticaret Merkezi. Tutsaydı yarayabilirdi ama olmadı. Oraya da belirli rakamlar harcandı. Tabi sanayicilerimizin bir çoğu sordu; ’Dubai’ye şu kadar para gitti, neden incelenmiyor’ diye sordular. Sorduklarında birçok konuya vakıf insan dedi ki; ’Bir proje bitirilmeden bakanlıktan müfettiş gelip incelemez’. Bir buçuk, iki yıla yakın zaman geçti, yönetim kurulundan Zafer Baktır ve Nihat Bozkurt’u Dubai’ye gönderdik. Haziran 2024’te göreve geldik, bir hafta geçmiş, Temmuz 1, Ağustos 1’de 1 milyon 200 bin dolar 6 aylık kira var. Başkan tarafından da Mali Genel Kurul’da sorulmuş ve kapatılmış. Kapatılan bir yere 1 milyon 200 bin dolar niye vereceksiniz? Kiralanan yerdeki Arap Şeyhi’ne ulaşamayınca bakanlarımızdan yardım istedik, gönderdiğimiz iki arkadaşı ateşe ile tanıştırdılar. Şirketin sahibi ile görüşme ayarladık ve dedik ki; ’Biz burayı kapatıyoruz, 1 milyon 200 bin dolar kirayı vermeyeceğiz’. O da diyor ki; ’Sözleşmede aldığınız gibi teslim edeceksiniz’ yazıyor. Arkadaşlarımız araştırdığında klimayı, duvarı vesaire sökmesi ve alması 300 bin dolar dediler. Sonunda dedik ki; ’Biz burayı size verelim, klimalar sizin olsun’. Biz istedik ki sanayiciyi sıkıntı olan bu projeden çıkartalım, kangreni keselim atalım bir şey almadan ve vermeden. Terazinin bir kefesinde 1 milyon 200 bin dolar var, 110 bin dolar duvar parası var, 300 bin dolar klimaların sökülmesi var. Artısını, etkisini hesapladık ve bu şekilde feshettik ve kapattık. Dubai’yi kapattıktan sonra bakanlık bunun üzerine müfettiş gönderdi. Teşviklerle birlikte 22 milyon dolar zarara uğrayan para var. Gelen raporu aynı zamanda Sanayi Bakanlığı savcılığa da göndermiş. Bunu bayramdan sonra Mali Genel Kurul yapacağız ve sanayicimize soracağız. Çünkü OSB’nin sahibi sanayici. Diyeceğiz ki; ’durum bu, siz neye karar verirseniz’. Ya ibra edecek ya etmeyecek. İbra ederse kapanacak ve o arkadaşlar onu ödemeyecek, ibra etmezse o zaman biz de davacı olmak zorundayız. Ramazandan sonra Mali Genel Kurul’da bu konuyu sanayicilerimize sunacağız, durumu anlatacağız. Sanayicimiz ne derse baş, göz üstüne" ifadelerini kullandı.

"Suriyelilerin ülkelerine gidişi OSB’ye zerre etkisi olmadı"

Kayseri’de yaşayan Suriyelilerin ülkelerine dönmesiyle alakalı OSB’deki herhangi bir firmada olumsuzluk yaşanmadığını sözlerine ekleyen Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın; "Sıkıntıya düşen bir tane sanayici ben duymadım. Suriyeliler gidiyor. Günlük 150 tane Suriye’ye dönen Suriyeli var. Bin 705 tane şirketimiz var Organize Sanayi Bölgemizde. Teknoloji devrindeyiz, artık her şey robotlaşıyor, makineleşiyor, sistemler kuruluyor, akıllı fabrikalar üretiliyor. Organize Sanayi Bölgesi Suriyelilerle kurulmadı, Suriyeliler gidince de yok olmayacak. Şuanda emin olun zerre etkisi yok. Kayseri’deki Suriyelilerin hepsi bir anda gitseydi o zaman derdik ki; ’böyle bir sorun oluştu’. Kademe kademe gittikleri zaman sanayicimiz, fabrika sahibimiz hemen bir çaresini buluyor. Şuana kadar bir tane ’Suriyeliler gitti işim durdu’ diyeni duymadım" diye konuştu.