Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ölümünün 10. yılında Neşet Ertaş’ın mezarını ziyaret etti.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ölümünün 10. yılında Neşet Ertaş’ın mezarını ziyaret etti.

AK Parti Genel Merkezi tarafından Ankara’da düzenlenecek olan ’Tam Bana Göre Festivali’nde yer alan belediyenin standı için kente giden Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kırşehir’den geçtiği esnada ’Bozkırın Tezenesi’ olarak bilinen Neşet Ertaş’ın kabrini ziyaret etti. Ölümünün 10. yılında anılan Ertaş’a mezarı başında dua eden Başkan Yalçın, "Ankara’ya giderken ‘Bozkırın Tezenesi’ Neşet Ertaş’ın mezarına uğramamak olmazdı. Ölüm yıldönümü münasebetiyle bugünlerde sıkça andığımız, sözüyle sazıyla her zaman gönlümüzde yer eden büyük ustayı bir kez daha rahmetle yad ediyorum" diyerek sosyal medya hesabından fotoğrafı paylaştı.

Yalçın’ın paylaşımı çok sayıda beğeni alırken, vatandaşlar "Allah rahmet eylesin, Mekanı cennet olsun. Sizde sağ olun başkanım" yorumları yaptı.