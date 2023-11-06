Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kent ve Başkan Dergisi tarafından düzenlenen Kent ve Başkan 2023 Ödülleri kapsamında İç Anadolu Bölgesinin en başarılı metropol belediye başkanı ödülüne layık görülürken, 6 Şubat depremlerinde yaptığı çalışmalardan dolayı da Başkan Yalçın’a teşekkür plaketi takdim edildi.

Başkan Yalçın, Türkiye’nin 7 bölgesinden belediyelerin faaliyet, proje ve hedeflerinin konu edildiği Kent ve Başkan Dergisi tarafından ödüle layık görüldü. Bir otelde gerçekleşen programa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın yanı sıra yedi farklı bölgeden büyükşehir, ilçe ve belde belediye başkanları katıldı.

Gecede Türkiye geneli belediyeleri kapsayan çalışma sonucu ödüle hak kazanan belediye başkanları belirlendi. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İç Anadolu Bölgesinin en başarılı metropol belediye başkanı ödülü aldı.

Başkan Yalçın ayrıca 6 Şubat felaketinde yaptığı deprem çalışmaları nedeniyle de teşekkür plaketine layık görüldü.

Program birlikte çektirilen aile fotoğrafı ile sona erdi.