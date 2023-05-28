Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın oyunu Reşadiye Yurttaşlar İlkokulu’nda kullandı.

Oy kullandığı okula Annesi Mediha Yalçın ile birlikte gelen Başkan Yalçın, Reşadiye Mahallesi Muhtarı Mustafa Kapçı ve oy kullanmaya gelen vatandaşlarla bir süre sohbet ettikten sonra 1262 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Daha sonra değerlendirmelerde bulunan Başkan Yalçın, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında çok önemli bir seçim gerçekleştirildiğine dikkat çekerek, “Bugün 28 Mayıs 2023 ve yüzyılın en önemli seçimini gerçekleştiriyoruz. Bu bizim için çok önemli bir bahtiyarlık. İlk turda önemli bir katılım oldu. İkinci turda da yüzde doksanın üzerinde bir katılım olacak. Bugünün ikinci tur olması nedeniyle ümit ediyorum ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a yeniden hayırlı olsun diyeceğiz ve bugünü yeni yüzyıla açılan bir percere olarak taçlandırmış olacağız. Önemli bir seçim olması şundan ileri geliyor. Milli ve yerli olan bir görüşle karşısında olan bir görüş var. Memleketimizin rahatı ve mutluluğu için, ileriki yüzyıllarda dünya milletleri arasında önemli bir yer alacağı noktasından hareketle diyorum ki çok önemli bir seçimi geride bıraktık. Cumhuriyetin 100. Yılında olduğumuz dönemde bize bu Cumhuriyeti bağışlayanları da unutmuyoruz, onlara minnet borçluyuz. Hepsine Allah rahmet eylesin.Hakkımızda hayırlısı olsun. Cenab-ı Allah hepimize yerli ve milli bir idare, müreffef bir gelecek nasip etsin” dedi.

Başkan Yalçın oyunu kullandıktan sonra da vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Kısa sohbetlerle vatandaşlara hal hatır soran Başkan Yalçın, sandık görevlilerine de kolaylıklar dileyerek okuldan ayrıldı.