Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez; Kepez Mahallesi’nde devam eden mahalleler arası futbol turnuvasına katıldı. Başkan Yalçın ve Kaymakam Dönmez turnuva komitesi başkanı olan Kepez Muhtarı Ayhan Demirezen’e futbol topu hediye etti.

Başkan Yalçın ve Kaymakam Dönmez, Kepez Stadı’nda düzenlenen ve ikinci hafta maçlarının oynandığı mahalleler arası futbol turnuvasına katıldı. Sahaya çıkacak Cebirspor ve Süleymanlı Gençlikspor oyuncularıyla buluşan ikili, başarılar dilerken, Yazyurduspor ve Sakaltutanspor arasında oynanan maçı da tribünden izledi. Tribündeki vatandaşların da yoğun ilgisiyle karşılanan Başkan Yalçın ile Kaymakam Dönmez, çay ve simit ikramında bulundu.

Ardından turnuvanın ev sahipliğini yapan Kepez Mahalle Muhtarı Adem Demirezen’e futbol topu hediye eden ikili, daha sonra stattan ayrıldı.