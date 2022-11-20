Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 3 yıl önce şehre kazandırılan ‘Antika Pazarı’nda tek belediye olduklarını söyledi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 3 yıl önce şehre kazandırılan ‘Antika Pazarı’nda tek belediye olduklarını söyledi.

Başkan Yalçın, ‘Harman Meydanında Tarihe Yolculuk’ sloganıyla 2019 yılından bu yana vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan ‘Antika Pazarı’ esnafıyla bir araya geldi. Her ayın ikinci pazar günü kurulan pazarla ilgili değerlendirme toplantısında konuşan Başkan Yalçın, 84 esnafın tezgâh açmasının önemine dikkat çekti. Başkan Yalçın, koronavirüs döneminin zaman zaman etkilediği Antika Pazarı’na kendisinin de meraklı olduğunu belirterek, “Seçim öncesinde 100 Ağartan Projeler adıyla bir kitapçık hazırladık. Bunların içerisinde Antika Pazarı da yer alıyordu. Şükürler olsun sayenizde bir yere getirdik. Kurumsallık açısından Türkiye’de olmayan hem rahatlık, hem güven, hem de huzurla sizin devam etmenizi sağlayan tek belediyeyiz. Sizleri tabiri caizse kurda kuşa yem etmek istemedik. Biz direkt muhatap olarak size ‘hayırlı olsun’ dedik. Ankara’daki pazarı çok iyi biliyorum. İstanbul’dakini biraz biliyorum. Oralarda belediye birilerine ihale etmiş. Onlar da esnaf ister kazansın ister kazanmasın akşam ücret tahsil ediyor. Biz böyle olsun istemedik. Bu, sizin açınızdan önemli olduğu gibi bizim açımızdan da önemli bir konu. Belediyenin himayesinde olarak pazarın bir yere gelmesi iyi bir şey” dedi.

Toplantıda söz alan pazar esnafı Ahmet Akça, Türkiye’de kurulan antika pazarlarını yakından takip ettiğini ifade ederek, “Türkiye’de sizin vermiş olduğunuz hizmet kesinlikle yok. Ankara, İstanbul, Antalya, Alanya nere olursa olsun hizmet yok. Bir pazara gittik bize masa bile verilmedi” diyerek Başkan Yalçın’a teşekkür etti.

Esnaf Mustafa Gelve ise sağlanan imkanlardan övgüyle bahsederek, “Kayseri Talas Pazarı isim olarak artık markalaştı. Yani artık Türkiye’de bir marka oldu. Dönüm noktasını geçtik” ifadelerini kullandı.

Esnaf İsmail Karşılar da pazara gelen antikaseverlerin her ayı iple çektiklerine dikkat çekerek, “Vatandaşlar bize çok güzel bir pazar olduğunu söylüyorlar. Hem sosyal çevrelerinin oluştuğunu hem de eski günleri andıklarını belirtiyorlar” diye konuştu.

Abdullah Adıgüzel isimli antika satıcısı ise “Bu, Türkiye’de tek. Böyle bir çalışma yok. Bunu özel teşebbüs yapıyor ve çok daha karmakarışık. Bizim burada hiçbir problemimiz yok” dedi.

Meclis Salonundaki toplantıya Başkan Yalçın’ın yanı sıra başkan yardımcıları, birim müdürleri ile pazarda tezgâh açan antika esnafı katıldı.