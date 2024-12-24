Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan Seren, Zafer ve Kurtuluş sitelerinin ev sahipleriyle kentsel dönüşüm toplantısında buluştu. Burada konuşan Başkan Yalçın, “Sizi yeni evlerinizde görünce en büyük hayalim gerçekleşmiş olur. Sizin için varız” dedi.

Belediye Meclis Salonu’ndaki buluşmaya Başkan Yalçın’ın yanı sıra başkan yardımcıları, birim müdürleri, müteahhit firma yetkilileri ve sitelerdeki hak sahibi vatandaşlar katıldı. 11 bloktaki 90 bağımsız bölümü kapsayacak olan kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili konuşan Başkan Yalçın; "Değerli komşular hoş geldiniz. Size en yakın site sakinlerinin Gülsan İnşaat firmasıyla kentsel dönüşüm protokolü imzaladığını öğrendik. Daha sonra buraya sizin sitelerinizin de aynı şekilde yakıştığını söylemek gerekir. Kendisine söylediğimizde siz ne diyorsanız varız dediler. Biz de kendisiyle ve sizlerle bir araya gelelim dedik. Orta yolu bulup Allah hayırlı etsin diyelim. Burada sizi sizden fazla şekilde savunacak durumdayız. Bu bakımdan birbirimize güvenelim ve bu işin adını koyalım. Allah ömür verirse birkaç yıl içinde sizleri yeni evlerinizde görünce benim de hayalim gerçekleşmiş olur. Biz de dua alırız.” diye konuştu. Başkan Yalçın sözlerini şöyle tamamladı;

"Sizin evlerinizde yapıldığında Talas’ın en güzel evlerindendi. Ancak insanların yaşlandığı gibi evler de yaşlanıyor. Şimdi devlet öyle bir imkân sağlıyor ki 40-50 yıllık kullandığınız evlerinize sıfır daire verecek ortamı sağlıyor. Allah devlete zeval vermesin.”

Başkan Yalçın’ın konuşmasının ardından hak sahipleri ve yüklenici firma arasında anlaşmaya varıldı. Söz konusu bölgede kentsel dönüşüm çalışmalarına önümüzdeki günlerde başlanması planlanıyor.