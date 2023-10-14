Festival Talas çerçevesinde araştırmacı, yazar ve akademisyenlerin katıldığı Talas’ta söyleşi günleri başladı. Bu çerçevede ilk olarak Prof. Dr. Vahdettin Engin ve Tarihçi Yazar Emel Engin, tarihseverlerle bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kayseri Kitap Fuarı için şehre gelen araştırmacı ve akademisyenler, Talas 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi’nde öğrencilerle bir araya gelmeye devam ediyor. Kütüphanenin çok amaçlı toplantı salonunda gerçekleşen söyleşide Milli Mücadele yılları başta olmak üzere Kurtuluş Savaşı sırasındaki fedakarlıklar ve cumhuriyetin ilanı süreci anlatıldı. Program sonunda değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Vahdettin Engin, Talas Belediyesi’nin kültüre ve sanata verdiği öneme dikkat çekerek şunları söyledi: “Kayseri’ye ilk kez geldik ama Talas Belediyesi’nin bu gibi güzel etkinlikler düzenlediğini bu vesile ile öğrenmiş olduk. Başkan Bey, kültüre ve sanata son derece önem veriyor. Gençlere olan katkısı açısından bu tarz etkinliklerin çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Okullarda tabii ki eğitim öğretim görüyorlar ama bu tarz yan etkinlikler de genel kültürlerini arttırmalarına yol açıyor. Talas Belediyesi de bu konuda ciddi bir çaba içerisinde. Başkan Mustafa Yalçın’a bu vesile ile çok teşekkür ediyoruz” dedi. Daha sonra programa dair düşüncelerini dile getiren Tarihçi-Yazar Emel Engin de; “Başkan Yalçın’a teşekkür ediyoruz. Bu etkinlik vesilesiyle öğrencilerle buluşmamızı sağladı” ifadelerini kullandı. Etkinlik sonunda Belediye Başkan Yardımcısı Ali Küçükoğlu tarafından Prof. Dr. Vahdettin Engin ve Emel Engin’e çiçek ve Talas’ı anlatan kitap hediye edildi.

Söyleşi günleri devam edecek

Öte yandan 21-22 Ekim tarihlerinde ise yine alanında uzman birbirinden değerli araştırmacılar 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi’nde konferanslarına devam edecek. Zekeriya Efiloğlu, Seyit Ali Kahraman ve Ertan Özyiğit’in yer alacağı programda ayrıca ünlü Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki de vatandaşlarla bir araya gelerek merak edilen soruları cevaplayacak.