Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın; OSB’nin bankalara hiç borcu olmadığını söyleyerek, "Görevi devraldığımızda kredi borcumuz vardı. Tasarruf uyguladık, borcumuzu sıfırladık. Devlet bankalarımda eksiğimiz yok, paramız var. Bir kuruş borcumuz yok, bir kuruş makine, araç borcumuz yok. Her şeyimiz net, tertemiz gidiyoruz" dedi.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın; pandemi döneminde sanayicilerin ülke ülke gezerek kendilerine yeni pazarlar oluşturduğunu ifade ederek; "İki yık pandemi oldu, evlerden dışarı çıkılmadı. Şimdi diğer versiyona geçtik, evlere giremiyoruz. Pandemi süresinde dünyanın denesi bozuldu, tedarik zinciri kırıldı, çarklar bozuldu. Böyle olunca dünya ekonomisinde bir sürü sıkıntılar meydana geldi. Bakıyorsunuz bir ürün yüzde 500 zamlanabiliyor. Şunu gördük ki; pandemiden önce dünyada muazzam bir sistem varmış, her şey zincir halinde ilerliyormuş. Pandemiyi yaşadık, fabrikalar kapandı. Ama Kayserimizin şöyle bir güzelliği var; bundan 15 sene öncesine baktığımız zaman bu kadar ihracat yapan fabrika göremezdik. Son 15 yılda geldiğimiz durumda Kayseri’mizdeki sanayicimiz, işadamlarımız artık medeni cesaretleri mükemmel oldu. Uçağa biniyorlar, bütün dünya ülkelerine, Arap ülkelerine kataloglarını veriyorlar, ürünlerini satıyorlar, geliyorlar. İşadamlarımız tüm dünyayı geziyor, her ülkeye mal satıyor. Bunda pandeminin e etkisi var. Pandemide ürün satılamayınca sanayicimiz uçağına bindi, ülke ülke gezdi, mamulünü sattı. Yeni pazarlar buldu, yeni insanlar keşfetti, sistem devam etti. Organize sanayi bölgemizde çarklarımız dönüyor, sıkıntımız yok" dedi.

"Deprem raporunu hazırladık"

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi olarak deprem raporu hazırladıklarını ve fabrikalarda yaşanan depremden dolayı oluşan sıkıntıların kalmadığını kaydeden Başkan Yalçın; "Biz Nuh Naci Yazgan Üniversitesi’nden bu işin uzmanları geldi. OSB’mizde farklı farklı yerlerde inceleme yaptılar. Sonra da raporumuzu çıkarttılar. Bölge müdürlerimizden raporun özetini sordum; ’diğer şehirlerdeki gibi 50,60’lık yapılarda hasar oranı var, yıkılma ihtimali var. Eski yapılarda çatlaklıklar var, ama yeni yapılmış prefabriklerde hiçbir sıkıntı yok’ dediler. Kayseri Organize Sanayi merkez üssünün üssü. Karpuzsekisi, Hacılar, İncesu, etrafımızı faylar çevrelemiş, durmadan sallanıyoruz. Deprem yaşandıktan sonra CNC makineler, pres makineleri, ağır şekilde çalışan tekstil makinelerinin hepsinin o işi profesyonelce yapan ekiplerce ayarlandığını söylediler. Depremden sonra yeniden fabrikalar dizayn edildi, konumlandırıldı, makineler teraziye alındı. Şuanda tüm fabrikalarımızda depremin verdiği etkiden dolayı zerre sıkıntı yok. Tekrar fabrikalar depremden önceki ayarlarına döndüler" ifadelerini kullandı.

"İthalat, ihracatın iki katı"

Kayseri’nin ithalatının ihracatının iki katı olduğunun altını çizen Başkan Yalçın; tek sorunlarının sanayiciler olarak birlik olamadıklarını vurguladı. Başkan Yalçın; "Her ay ihracat rekorları kırıyoruz. Bu başarılı olduğumuzu bir nevi göstergesi. Kayserimizin şöyle bir güzelliği var, ithalatı ihracatının iki katı. Bu ülkenin ekonomisine çok büyük katkı sunan şehir burası. Bu işlerde başarılı olmak için gönül vermek lazım, isteyerek yapmak lazım. Ne yazık ki Kayseri’de dedikodu, gıybet kültürü azalmadığı sürece patlama kesinlikle olmayacak. Sıkıntımız bu. Kayseri halkı olarak hayırseveriz, ’kazandığımızı üretimde harcayalım, daha fazla istihdam edelim’ deriz. Sürekli fabrikamızı büyütürüz, güzel. Ama Kayseri halkı, sanayicisi olarak birlik olamıyoruz. Et, tırnak gibi olamıyoruz. En büyük sıkıntımız bu. Artık bir olalım" diye konuştu.

"Üçüncü dönemi düşünmüyorum"

Başkan olarak üçüncü dönem düşünmediğini aktaran Yalçın; "Makamlar gelip geçici yerler, biz de insanız ömür boyu duracak değiliz. Bir dönem yaptınız, sanayici teveccüh etti bir dönem daha başkanlık yaptın, şahsım olarak üçüncü dönemi düşünmüyorum. Çünkü yeter, birincisinde acemiliğiniz çıkar, ikinci dönemde tamamen hizmet yaparsınız. İkinci dönem bence yeterli. Çünkü üçüncü, dördüncü dönemde farklı şeyler ortaya çıkıyor" dedi.

"Borcumuz yok, tertemiz gidiyoruz"

Göreve geldiklerinde Kayseri OSB’nin kredi borçlarını sıfırladıklarını ve şuanda bankalara borçlarının bulunmadığını da sözlerine ekleyen Başkan Yalçın; "Görevi devraldığımızda kredi borcumuz vardı. Tasarruf uyguladık, borcumuzu sıfırladık. Devlet bankalarımda eksiğimiz yok, paramız var. Bir kuruş borcumuz yok, bir kuruş makine, araç borcumuz yok. Her şeyimiz net, tertemiz gidiyoruz. Kasamızda iyi, kötü paramız var. Projelerimiz var" şeklinde konuştu. Başkan yalçın ayrıca TOGG ile ilgili olarak da; "Seviniyoruz, ülkemizin otomobili. Orası biraz yoğun, biraz sakinleşsin. Aklımızdaki, organize olarak bütün araçlarımızı TOGG’a çevirmek" dedi.