Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, TÜİK tarafından açıklanan 2023 yılı Mayıs ayı işsizlik verilerine ilişkin, "İşsizlikte yaşanan düşüş sevindiricidir" dedi.

Başkan Yalçın açıklamasında, “İşsizlik oranının son 9 yılın en düşük seviyesine gerileyerek, yüzde 9,5 olarak gerçekleşmesi sanayiciler olarak bizleri sevindirmiştir. Veriler, yeni iş kapılarının açıldığı dinamik bir ekonomik yapının göstergesi olmuştur.” dedi.

Başkan Yalçın açıklamasında, “Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 9,5 seviyesinde gerçekleşti. 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 193 bin kişi azalarak 3 milyon 328 bin kişi oldu. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,7 iken kadınlarda yüzde 13,0 olarak tahmin edildi.” diye konuştu.

Yalçın, “Açıklanan verilere göre Türkiye’de istihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 63 bin kişi artarak 31 milyon 716 bin kişi, istihdam oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 48,5 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,0 iken kadınlarda yüzde 31,4 olarak gerçekleşti.” ifadelerini kullandı.

Başkan Yalçın, TÜİK’in verilerinin büyük önem taşıdığına değindiği açıklamasında, “İşsizlikle ilgili Mayıs 2023 dönemi verileri, deprem etkileri ve küresel ekonomik durgunluk göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye ekonomisinin üretime ve ihracata yönelik inatçı büyüme performansını ortaya koymaktadır. Ülke ekonomisinin istihdam artışına dönük iradesi, tüm zorlukların aşılabileceği yönünde umutları güçlendirmektedir. Veriler, yeni iş kapılarının açıldığı dinamik bir ekonomik yapının göstergesi olmuştur.” sözlerine yer verdi.

Başkan Yalçın açıklamasında, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde uluslararası siyasette ve ekonomik ilişkilerde istikrarlı yönetim iradesini sürdürdüğüne vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Türk sanayicisi üretmeye, özellikle de ihracata dönük üretim yapmaya durmaksızın devam etmektedir. Katma değeri yüksek ve teknoloji içeren üretimin yanı sıra, ihracatta daha agresif bir politikanın yürütülmesi ile daha olumlu sonuçlara ulaşılacağına olan inancımız tamdır. Bununla beraber Devletimiz tarafından atılacak ekonomik adımlar da büyük önem taşımaktadır. Yeni iş kapılarının açılabilmesi bakımından OSB’lere yeni arazi tahsisi yapılması, iş dünyasına olan desteklerin sürmesi, üretim, ihracata ve istihdama yönelik teşviklerin daha da artması beklentimizdir.”