Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas’ta 11 ayrı ekibin hızlı şekilde hasar tespit çalışması yaptığını söyledi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas’ta 11 ayrı ekibin hızlı şekilde hasar tespit çalışması yaptığını söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bina hasar tespit çalışmalarına katılan Başkan Yalçın, depremin 24. günü itibariyle Talas’ta 689 binanın incelendiğine işaret ederek, “Vatandaşlarımız, artarda yaşanan deprem ve sarsıntıların ardından binalarının denetimlerinin yapılmasını istiyorlar. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yürütülen bu çalışmaların daha hızlı şekilde yerine getirilmesi ve Talaslı hemşehrilerimizin şüphelerinin bir an önce giderilmesi için biz de mimar ve mühendislerden oluşan teknik ekiple destek olduk. Ekipler şu anda kendilerine gelen talepler istikametinde Talas’ın değişik bölgelerinde incelemeler yapıyorlar. İlçemizde bugüne kadar 690 bina incelendi. Bunların 427’si hasarsız, 262’si az hasarlı ve 1’i de orta hasarlı çıktı. Yani Talas’ta ağır hasarlı bina yok” dedi.

Başvurular Çevre Şehircilik’e

Talas’ın jeolojik yönden zemini en sağlam ilçe olduğuna dikkat çeken Başkan Yalçın, “İlçemiz sağlam bir zemine oturuyor, vatandaşlarımızın bu yönden endişe duymalarına gerek yok. Bu rağmen yaşanan deprem ve sarsıntılar, haliyle vatandaşlarımızda korku ve endişeye sebep oluyor. Bunu gidermek isteyen hemşehrilerimiz Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne başvuru yaparak binalarının hasar tespitinin yapılmasını isteyebilirler. Biz de belediye olarak zaten destek sağlıyoruz. Bu sayede en kısa sürede denetimler yapılarak kafalarındaki kaygı ve şüpheyi gidermiş olurlar” diye konuştu.