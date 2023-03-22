Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, bir mesaj yayımlayarak İslam aleminin Ramazanı Şerifini tebrik etti.

Ramazan ayının yaşanan her türlü maddi manevi sıkıntıların sona ermesine vesile olmasını dileyen Başkan Yalçın, “Bolluk bereket, rahmet mağfiret ve dayanışma ayı Ramazan’a ulaşmanın sevincini yaşıyoruz. Bu vesile ile Talaslı hemşehrilerimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan ayını tebrik ediyorum. Başta ilçemiz olmak üzere şehrimiz, ülkemiz, İslam coğrafyası ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Mesajında depremzedelere ayrı bir parantez açan Başkan Yalçın, Ramazan ayı boyunca birlik ve beraberlik içerisinde olacaklarını dile getirerek, “İlçemizde KYK yurtlarında, özel yurtlarda ve misafirhanelerde kalan binlerce depremzede kardeşimizle Ramazan ayı boyunca beraber olacağız. Ayrıca geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da ‘Biz Pişirelim Siz Ulaştırın’ uygulamasına devam edeceğiz.” dedi.

Başkan Yalçın Ramazan ayı boyunca Atatürk Bulvarı Osmanlı Evi, Mevlana Mahallesi Selçuklu Evi, Tablakaya Meydanı ve Yenidoğan Muhtarlığı önü olmak üzere 4 farklı noktadan depremzedeler başta olmak üzere ihtiyaç sahibi ailelere, yaşlı, hasta ve engellilere yemek paketi ikram edeceklerini de sözlerine ekledi.