Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ilk yarısında öğrencilere karne dağıttı.

Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ilk yarısında öğrencilere karne dağıttı.

Denizli’nin Çivril İlçesinde karne heyecanı yaşandı. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin son ders zilinin çalması ile Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural tarafından öğrencilere karne dağıtıldı. Yarıyıl tatili münasebetiyle İsmail Özcan İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım programına Çivril Kaymakamı Hasan Akbulut, Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, idari amirler, öğrenci ve velileri katıldı.

Konuyla ilgili konuşan Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, “Geleceğimizin teminatı kıymetli öğrencilerimizin her zaman yanlarındayız. Bugün burada öğrencilerimizin karne sevinçlerine ortak olduk. Bu vesileyle öğrencilerimizin başarılarında büyük emekleri bulunan öğretmen ve ailelerine teşekkür eder, öğrencilerimize iyi tatiller dilerim.” şeklinde konuştu.

Karne dağıtım programında Çivril Kaymakamı Hasan Akbulut, Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.