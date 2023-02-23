DENİZLİ (İHA) – AK Partili Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 ile Hatay’da meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerin ardından Çivril’e gelen depremzedeleri ziyaret etti.

DENİZLİ (İHA) – AK Partili Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 ile Hatay’da meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerin ardından Çivril’e gelen depremzedeleri ziyaret etti.

Kahramanmaraş ve Hatay’da meydana gelen Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay, ve Kilis illerinde de yıkıma neden olan 7.7, 7.6, 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerin ardından Çivril’e gelen depremzedelere Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural ziyarette bulundu. Depreme yakalanan depremzedeler ile bir süre sohbet eden Niyazi Vural, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Ziyaret ettiği ailelerin taleplerini dinleyerek geçmiş olsun dileklerini ileten Çivril Belediye Başkanı Vural; “Depremin yaşandığı ilk andan itibaren Çivril olarak deprem bölgesine yardım elimizi uzattık. İlçemizden 15 yardım tırı gönderdik. Bunun yanında Hatay’ın Samandağ ilçesinde Sahra aşevini faaliyete geçirdik. Burada öğle ve akşam olmak üzere günlük binlerce kişiye sıcak yemek dağıtıyoruz. Yaralar sarılana kadar üzerimize düşen ne varsa bundan sonrada yapmaya devam edeceğiz. Deprem bölgesinden İlçemize gelen depremzede kardeşlerimize de geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Bu süreç boyunca ilçemizde ağırlayacağımız depremzedelerimiz için Çivril Belediyesi, Çivril Kaymakamlığı ve Çivril Türk Kızılayı olarak elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.

Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, depremzede ailelerin çocuklarına Çivril’in tarihi, kültürü ve doğal güzelliklerinin yer aldığı boyama kitabı verdi.