AK Partili Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, 2022 yılında ekonomik ve sosyal anlamla önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, “Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 yılında, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla daha nice proje ve atılımların altına imza atağız” dedi.

AK Partili Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, 2022 yılında ekonomik ve sosyal anlamla önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, “Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 yılında, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla daha nice proje ve atılımların altına imza atağız” dedi.

Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, geride kalan 2022 yılını değerlendirdi. 2022 yılında tarımsal üretime büyük katkı sağladıklarını söyleyen Başkan Niyazi Vural; “Yerli tohum ‘Goca buğdayın’ belediyemize ait tarlalara ekimini gerçekleştirdik. Yerli Silajlık Mısır Yetiştiriciliği Projesinde silajlık mısır tohumunu vatandaşlarımıza dağıttık. Belediyemiz ile Pamukkale Üniversitesi ile ortaklaşa 300 adet ceviz fidanını 15 Temmuz ceviz ormanına diktik. İlçemizde yetişen tarım ürünlerini Antalya’da düzenlenen Meyve, Sebze, Ambalaj, Lojistik, Depolama, Tarım Makine ve Teknolojileri (Interfresh Eurasia Yaş Meyve Sebze) Fuarında sergileyerek, tanıtımını yaptık. Çivril’imizde ilk defa Tarım, Hayvancılık ve Gıda fuarı düzenledik. Asırlık zeytin ağaçlarını toprakla buluşturduk. Yağlık ayçiçeği ekimi yaptık. Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Tarım Orman İl Müdürlüğü ile birlikte ilçemizdeki çiftçilere hububat tohumu dağıttık. İğdir mahallemizdeki inşaata devam ettiğimiz yöresel ürünler Pazar inşaatına başladık. 41 mahallemizde arpaların nakil işlemlerini gerçekleştirdik.” şeklinde konuştu.

Ekonomi, eğitim ve spor yatırımları hakkında da bilgiler veren Başkan Vural, “Işıklı İlkokulu-Ortaokulu’nda kütüphane ve halı saha yaptık. Voleybol ve basketbol sahaları yaptık. Açılışını gerçekleştirdik. Denizli Valiliği ve İl Tarım Orman Müdürlüğü ile birlikte doğa harikası ışıklı gölüne 300 bin adet sazan yavrusu bıraktık. Tarla balıkçılığını geliştirmek için Pamukkale Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile birlikte göle 30 bin adet alabalık bıraktık. Katma değeri yüksek ürünlerin işlenmesi, sanayinin ve ticaretin daha da gelişmesi için Çivril Organize Sanayi bölgesini inşa etmek için yer seçimine ilişkin kurul toplantısı gerçekleştirdik. Osmanlı dönemine ait mezar taşlarının tespitine yönelik yüzey araştırması yaptık. Taşların daha fazla zarar görmeden gelecek nesillere aktarmak için çalışmalar başlattık” diye konuştu.

Kültürel faaliyetlerle dolu dolu bir yıl geçirildiğini hatırlatan Başkan Vural, “Turizmi yeniden canlandırma ve sürdürülebilir turizm destinasyonları oluşturma projesi ile ilçemizin değerlerini tanıtmak ve yerli yabancı turistlerin uğrak merkezi konumuna getirmek için toplantılar gerçekleştirdik. Osmanlı mimarisinin başyapıtlarından biri olan Tarihi Bayat Camimizi restore ettik. Çivril Uluslararası 24. Elma Tarım ve Kültür festivalinde birbirinden değerli sanatçıları ilçemizde ağırlayarak, farklı etkinlikler, yarışmalar düzenledik. Bunun yanında ilçemizde ilk kez nilüfer şenliği düzenledik. Bisiklet Festivali gerçekleştirdik. 35. Ahilik Kültürü Haftası dolayısıyla Çivril’imizde Çivril yöresinde Ahilik Konulu toplantı gerçekleştirdik. Denizli’de kaybolmaya yüz tutmuş meslekler temalı etkinliğe katılarak, kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerimizin tanıtımını yaptık. Birbirinden farklı tiyatro oyunlarını vatandaşlarımız ile buluşturduk. Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Gençlik Değişimi Programı dahilinde Türkiye- Bahreyn arasında gerçekleştirilen projenin 2. Etabında Çivril Gençlik ve Spor Bakanlığı uluslararası gençlik değişimi programında Türkiye- Bahreyn arasında gerçekleştirilen projenin 2. Etabında Bahreynli öğrenciler İlçemizde misafir ettik.

Bunların yanında ilçemizde öğrencilerin yoğun sınav dönemlerinde çorba ikramında bulunduk. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte ilk kez 1. Akıl ve Zeka Oyunları turnuvası düzenledik. Mahallelerimizi ziyaret ediyoruz. Spor faaliyetlerine aralıksız devam ediyoruz. Bayrak törenlerine katılarak, öğrencilerimizle bir araya geldik. Ramazan ayında oruçlarımızı mahallelerimizde hemşerilerimiz ile birlikte açtık. Sporcularımızın moral ve motivasyonlarını yükseltmek, birlik ve beraberliklerini daha da güçlendirmek için etkinlik düzenledik. Çivril’imizi daha iyiye, daha güzele ulaştırmak için gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 2022 yılını geride bırakırken, Cumhuriyetimizin 100. Yılı olan 2023 yılında Türkiye Yüzyılı vizyonu ile daha nice projelerin, atılımların altına imza atağız. 2023’ün ülkemize, ilçemize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.