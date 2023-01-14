Mersin Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, seçildiği günden bu yana halkın emrinde olduğunu belirterek, "Halka hizmet için bu makama oturduk. Halkıma hizmet vermekten mutluyum" dedi.

Mersin Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, seçildiği günden bu yana halkın emrinde olduğunu belirterek, "Halka hizmet için bu makama oturduk. Halkıma hizmet vermekten mutluyum" dedi.

Şeker, "Öncelikle başkan seçildiğim günden bu yana vatandaşlarımı asla üzmedim ve üzmem de. Ben onlara hizmet için bu koltuktayım. Bugüne kadar asla hizmet etmekten vazgeçmedim. Belediyenin bütçesi dar ve kısıtlı olduğu halde imkanlar dahilinde ilçeme hizmet etmek için elimden gelen gayreti gösteriyorum. Halkımın iyi gününde, kötü gününde hep yanında oldum. Ayırt etmeden dertlerini ve sıkıntılarını dinleyip çare bulmak için gayret gösterdim" diye konuştu.

Doğal gaz çalışmalarından dolayı ilçe merkezinde özellikle sokak ve caddelerdeki yolların kötü durumda olduğunu ifade eden Şeker, şöyle devam etti:

"Çalışmaların bittiği yerlerde cadde ve sokakların bakım ve onarımına başladık. En kısa zamanda Allah’ın izniyle o cadde ve sokaklardaki yolların tamiratına başladık. Bu konuda vatandaşlarımın biraz daha sabretmelerini diliyorum. Belediye hizmetleri, gelir gider harcamalarını bizzat takip etmekteyim. Personelim daima gözetimim altındadır. İlçeme hizmet vermekten mutluluk duyuyorum."