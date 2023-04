İftar programında belediye personeliyle bir araya gelen Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, "Yeni dönemde yanımda böylesine güçlü bir ekip olduktan sonra elbette yeniden adayım. Benim bu görevden geri durmam söz konusu dahi olamaz" dedi.

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu ile eşi İlknur Vidinlioğlu, iftarda belediye çalışanlarıyla bir araya geldi. İftar öncesi eşi İlknur Vidinlioğlu ile birlikte çalışanlar ile yakından ilgilenen Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, itüm çalışanlara teşekkür ederek, “Birlikte çok daha güzel işlere imza atacağız” dedi.

Belediye ailesinin çok geniş ve güçlü olduğunun da altını çizen Başkan Vidinlioğlu, “Kastamonu sevdalısı olarak şehrimize hizmet etmekten gurur duyan ailemizin her bir ferdine teşekkür ediyorum. Sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Dört yıl önce birlikte bismillah diyerek işimize başladık. Hep birlikte güzel işler işler başardık ve bundan sonra da şehrimize en iyi hizmeti vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“Bu kadar sıkıntılı sürece rağmen ilimizde bir sürü güzel işe imza attık”

Geçirdikleri sıkıntılı süreçlere rağmen Kastamonu’da bir sürü güzel işlere imza attıklarını söyleyen Başkan Vidinlioğlu, “Hem bir genel seçim yaşayacağız, genel seçimin arkasından ise yerel seçim mahalline girmiş oluyoruz. Bir yıldan az bir süre kaldı. İnşallah birlikte daha nice güzel işleri de başaracağız. Sorulduğu için tekrardan söyleyeyim. Yeni dönemde yanımda böylesine güçlü bir ekip olduktan sonra elbette yeniden adayım. Benim bu görevden geri durmam söz konusu dahi olamaz. Her şeye rağmen, bu kadar sıkıntılı sürece rağmen ilimizde bir sürü güzel işe imza attık. Genel olarak yaptığımız çalışmaları sosyal medya hesaplarımız başta olmak üzere çeşitli mecralarda paylaşıyoruz. Bugün itibariye yeni açılacak olan huzurevimiz için başvuruları almaya başladık. Şehrimizin konuşulan bir eksiği olan Engelsiz Yaşam Merkezi projemizi de bitirdik. Sözünü verdiğimiz Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kapalı Pazar Yeri projemizin ihalesini gerçekleştirdik. Bu projemizi de hızlıca hayata geçirerek hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Ayrıca mevcut kreşimize ilaveten Mehmet Akif Ersoy Mahallesine bir kreş yapacağız. Ben göreve gelmeden önce de sürekli gündemde olan, ancak herhangi bir adım atılamayan Kuzeykent Mahallesi’nde itfaiye hizmet binasını da yakın zamanda hizmete açacağız. Bu bölgede itfaiye binası büyük bir elzem idi. Olukbaşından, Kuzeykent Mahallesi’ne itfaiye aracının gelmesi büyük bir zaman kaybına yol açıyordu. Yaptığımız çalışmaları burada saymakla bitiremeyiz” ifadelerini kullandı.

“Kasıtlı olarak bir algı oluşturulmaya çalışılıyor”

Kasıtlı olarak bir algının oluşturulmaya çalışıldığına dikkat çeken Başkan Vidinlioğlu, "Bütün bu çalışmalar olurken lütfen şunu göz önünde bulundurun. Özellikle kasıtlı olarak bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Özellikle dillendiriliyor. Belediyemizin hizmetleri noktasında eksik olduğu, az çalıştığı hatta hiç çalışmadığı gibi kasıtlı söylemler çıkarılıyor. Ailemizin her caddede her sokakta alın teri vardır. Ben çalışanlarımızın alın terinin görmezden gelinmesine izin vermem. Biz belediye tarihinde yapılmadığı kadar mahalle, sokak ve caddelerimizde Kastamonu tarihinin en büyük asfaltlama çalışmasını gerçekleştirdik. Biz her zaman üretken belediyecilik anlayışı ile hareket ettik. Üretkenliği kendimize şiar edindik. Biz belediyeciliği sadece çöp toplayan veya rutin hizmet veren bir kurum olarak görmüyoruz. Geleceğimizin teminatı gençlerimiz, çocuklarımız, yavrularımız için çalışıyor ve çabalıyoruz” şeklinde konuştu.

İftar programına belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, birim amirleri, çalışanlar ve aileleri katıldı.