Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, eşi İlknur Vidinlioğlu ile birlikte depremzede aileleri ziyaret etti. Başkan Vidinlioğlu, Kastamonu’nun depremzedelere evini ve yuvasını açtığını söyledi.

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, eşi İlknur Vidinlioğlu ile birlikte depremzede aileleri ziyaret etti. Başkan Vidinlioğlu, Kastamonu’nun depremzedelere evini ve yuvasını açtığını söyledi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve ‘asrın felaketi’ olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen 11 ilden aileler, Kastamonu’ya geldi. Kastamonu’da misafir edilen depremzede aileleri Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu ile eşi İlknur Vidinlioğlu ziyaret etti.

Başkan Vidinlioğlu, gerçekleştirdiği ziyarette çocuklar ile bol bol sohbet ederek, oyuncak hediye etti. Depremzede ailelerle de sohbet eden Başkan Vidinlioğlu, burada kendisinden istenen bazı talepleri not etti.

Şehrin misafirleri olan depremzede ailelere “Kastamonu sizin eviniz. Bizlerde sizlerin aileleriniziz” diyerek seslenen Başkan Vidinlioğlu, yaraların el birliğiyle sarılacağını kaydetti.

Büyük birliktelikle zor günlerin aşılacağını söyleyen Başkan Vidinlioğlu, “Misafirlerimiz bizlere emanet. Onları en iyi şekilde ağırlayacağız. Bizler elimizden geldiğince destek olmaya devam edeceğiz. Türk Milleti büyük bir millettir Türk Devleti büyük bir devlettir. İnşallah bu zor zamanlar hızla aşılacak. Kıymetli misafirlerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz. Kastamonu onların evi. Bizlerde aileleriyiz. Bir çok vatandaşımızı bu felakette kaybettik. Yaşanan felakette kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Cenabıhak’tan rahmet diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Sevincimiz de üzüntümüz de bir bizim. Rabbim ülkemizi ve milletimizi korusun. Bu tür acıları bizlere bir daha yaşatmasın İnşallah” diye konuştu.