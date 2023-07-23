Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, "mahalleler soruyor" programı çerçevesinde Beyçelebi Mahallesi’nde düzenlediği toplantıda vatandaşların öneri ve taleplerini dinleyerek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu’nun düzenlediği "mahalleler soruyor" programı Beyçelebi Mahallesi ile devam etti. Mahalle sakinleri ile bir araya gelmek, talep, öneri, ihtiyaçlarını dinlemek ve çözüm üretmek amacıyla mahalleleri ziyaret eden Başkan Vidinlioğlu’nun Beyçelebi Mahallesi’nde düzenlediği toplantıya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Toplantıya mahalle sakinlerinin yanı sıra, MHP Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Kapulu, yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri de katıldı. Başkan yardımcıları ve birim amirlerinin de hazır bulunduğu toplantıda Vidinlioğlu’na iletilen konuların hızlı çözümü adına gerekli adımlar atıldı.

Toplantıda konuşan Vidinlioğlu, “Mahalle toplantılarımızın ilkini Candaroğlu Mahallemizde gerçekleştirmiştik. Bugün ikincisini de Beyçelebi Mahallemizde gerçekleştirdik. Güzel bir Kastamonu akşamında hemşehrilerimle bir arada olduk. Biz bu toplantıları çok önemsiyoruz. Burada ortak akıl var. Bizim yönetim anlayışımız içerisinde çok kıymetli bir parametre. Hemşehrilerimizin fikirlerini çok önemsiyoruz. Onların isteklerini, taleplerini ve önerilerini birebir sohbetlerimizde masaya yatırıyor, çözümü noktasında da hızlı adımları atıyoruz. Bugünkü toplantımızda 4 yılı aşkın süredir Kastamonumuz için yaptığımız projeleri ve gerçekleştirdiğimiz çalışmaları anlattık. Yine Beyçelebi Mahallemiz özelinde yaptığımız çalışmaları da mahalle sakinlerimizle paylaştık. Ardından mahalle sakinlerimizi dinledik. Bize ilettikleri konuları hızlı neticelendirmek üzere notlarımızı aldık, çalışmalarımızı başlattık. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı kararlılıkla şehrimizin gelişimi, hemşerilerimizin mutluluğu için çalışmaya ilk günkü aşkla devam edeceğiz. Beyçelebi Mahallemizin çok kıymetli sakinlerine toplantımıza gösterdikleri ilgiden ötürü teşekkür ediyorum. Mahalle toplantılarımızı sürdürecek, hemşerilerimizi dinleyemeye ve Kastamonu’muzun güçlü yarınları birlikte inşa etmeye devam edeceğiz” dedi.