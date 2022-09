Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, İstanbul’da gerçekleştirilen 15. Kastamonu Tanıtım Günlerine katılan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Celal Adan ile görüştü. Kastamonu ve Kastamonu’da yapılan çalışmalar hakkında Başkan Vidinlioğlu’ndan detaylı bilgi alan TBMM Başkanvekili Celal Adan, Başkan Vidinlioğlu’na özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

İstanbul’da gerçekleştirilen 15. Kastamonu Tanıtım Günleri’ne katılan Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, açılış sonrasında bir dizi temaslarda bulundu. TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Celal Adan ile görüşen Başkan Vidinlioğlu, göreve geldikleri günden bugüne kadar geçen süre içerisinde yapımı tamamlanan, yapımı devam eden ve hayata geçirmeyi planladıkları projeler ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Kastamonu’da yürütülen çalışmaları büyük bir ilgiyle takip ettiklerini ifade eden TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Celal Adan, özverili çalışmaları için Başkan Vidinlioğlu’na teşekkür etti. TBMM Başkanvekili Celal Adan, Kastamonu’da projelerin hayata geçirilmesi noktasında ne gerekiyorsa her türlü desteği vermeye hazır olduklarını vurguladı.

TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Celal Adan ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini söyleyen Başkan Vidinlioğlu, “İstanbul’da bu yıl 15’ncisini gerçekleştirdiğimiz Kastamonu Günleri etkinlikleri her yönüyle dolu dolu oldu. Etkinlik sayesinde kıymetli esnaflarımız ve gurbette memleket özlemi çeken değerli hemşerilerimiz ile hasbihal etme fırsatı bulduk. Enerjileri, güler yüzleri ve ilgilerinden ötürü esnaflarımıza ve hemşerilerime şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca davetimizi kırmayarak bizleri yalnız bırakmayan TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekilimiz Celal Adan’a şükranlarımı sunuyorum. TBMM Başkanvekilimiz Sayın Celal Adan’a Kastamonu Belediyesi olarak yaptığımız ve yapmayı planladığımız projelerimiz hakkında bilgi verdik. Projelerimiz ile ilgili TBMM Başkanvekilimiz Sayın Celal Adan’ın desteği bizleri ayrıca mutlu etti. Her türlü projede yanımızda olacaklarını ve her türlü desteği vereceklerini bir kez daha yinelediler. Sayın TBMM Başkan Vekilimizin Kastamonu’ya karşı ayrı bir sevgileri olduğunun altını bir kez daha çizmek istiyorum. Kastamonulu hemşerilerime TBMM Başkanvekilimiz Sayın Celal Adan’ın selamlarını iletiyorum” dedi.

“Bizim tek derdimiz Kastamonu’dur”

Yapılan her şehir dışı etkinlikte boş durmadıklarını ve etkinlik sonrasında yoğun bir görüşme trafiği oluşturduklarına dikkat çeken Başkan Vidinlioğlu, “Kastamonumuz ile ilgili Türkiye’nin neresinde olursa olsun her türlü etkinliğe katılmaya çalışıyoruz. Etkinliklerin ardından ilimiz için önemli görüşmeler yapmaya çalışıyoruz. Bizim tek derdimiz Kastamonu’dur. Kastamonu’muza nereden ne kazandırabilirizi düşünüyoruz. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin de desteği ile gittiğimiz hiçbir yerden elimiz boş dönmüyoruz. Buradan tekrardan Genel Başkanımız, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’ye şükranlarımı sunuyorum. Kıymetli hemşerilerimin talepleri doğrultusunda daha yaşanabilir bir Kastamonu için çalışıyoruz. Bazen önümüze küçük de ola engeller çıksa da hemşerilerimizin verdiği destek ve bizlere duydukları güvenle tüm engelleri hep birlikte aşıyoruz. Her zaman söylediğim gibi bizim tek düşüncemiz, tek sevdamız Kastamonu’dur. Kastamonu’muzun yarınları için tüm ekibimizle birlikte gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hemşerilerimiz için, Kastamonu’muz için yorulmadan, usanmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.