Kastamonu’da yürütülen çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, “Yakaladığımız büyük birliktelikle şehrimizi gelecek nesillere daha güçlü, daha yaşanabilir şekilde teslim edeceğiz” dedi.

Kastamonu’da yürütülen çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, “Yakaladığımız büyük birliktelikle şehrimizi gelecek nesillere daha güçlü, daha yaşanabilir şekilde teslim edeceğiz” dedi.

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Resul Köprülü ve birim müdürleriyle birlikte, il merkezinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Engelsiz Yaşam Merkezi, Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi, asfalt ile tretuvar çalışmalarını inceleyen Başkan Vidinlioğlu, Kastamonu Belediyesi’nin tüm gücüyle sahada olduğunu ve şehri adeta şantiye alanına çevirdiğini söyledi.

Yıllardır devam eden sorunları gidermek için önemli adımlar attıklarını belirten Başkan Vidinlioğlu, “Ne demiştik. Tüm engelleri kaldırmalıyız. Birliktelikle bu işi biz başarırız. Şükürler olsun bugün Engelsiz Yaşam Merkezi projemizde sona geldik. Temmuz ayı sonunda temelini attığımız merkezimiz kısa zamanda kapılarını açacak. Yine Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi projemizde sona geldi. İç tefrişatı yapılıyor. Belirli prosedürler var. Ekiplerimiz onları da tamamlıyor. İnşallah hızla burayı da hizmete açacağız. Şehrimizin tretuvarlarını yeniliyoruz. Daha güzel ve güvenilir bir hale getiriyoruz. Asfalt çalışmalarına hız verdik. Önümüzdeki süreçte daha da hızlanacağız” dedi.

Şehrin her sorunuyla dertlendiğini, çözüm için çalışmalar ve görüşmeler yaptıklarını söyleyen Vidinlioğlu, “Kastamonu benim sevdam. Şehrimin her sorunuyla dertleniyorum. Bizim görevimiz olsun olmasın bu sorunların çözümü için elimizden geleni yapıyoruz. Ankara’ya yaptığımız ziyaretlerde bu sorunları iletiyoruz. Çözümleri için öneriler sunuyor, mutlaka işin bir ucundan da tutuyoruz. İnanıyorum ki yakaladığımız büyük birliktelikle şehrimizi gelecek nesillere daha güçlü daha yaşanabilir şekilde teslim edeceğiz. Yaptığımız ve yapacağımız projelerle insanlarımıza hizmet etmenin hazzını yaşamaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda Kastamonu halkından da büyük destek alıyoruz. Tüm hemşehrilerime bizlere verdikleri desteklerden ötürü teşekkür ediyorum. Biliyorum ki el birliğiyle şehrimizi geliştirecek ve büyüteceğiz” ifadelerini kullandı.