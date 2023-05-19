Şehrin çeşitli bölgelerinde devam eden çalışmaları inceleyen Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, "Şehrimiz bu sezon şantiyeye dönecek. Birçok projemiz tamamlanacak ve ardı ardına açılışlarını yapacağız" dedi.

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ndeki kapalı pazar yeri, Kışla Parkı yenileme çalışmaları başta olmak üzere devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında ekiplerden bilgiler alan Başkan Vidilioğlu, vatandaşların taleplerini de dinledi. Başkan Vidinlioğlu, mahalle muhtarlarıyla da bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Vidinlioğlu, “Bugün Mehmet Akif Ersoy Mahallemize modern bir pazar alanı yapıyoruz. Bu çalışmamız hızla sürüyor ve en kısa sürede tamamlanacak. Yine şehrimize yeni yaşam alanları kazandırırken, mevcut yaşam alanlarımızda da yenileme çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bu çerçevede Kışla Parkımızda da bir yenileme çalışması yapıyoruz. Asfalt sezonunun açılmasıyla birlikte çalışmalarımıza hız vermiştik, bu hızı kesmeden devam ediyoruz. Alt yapı noktasında şehre çok şey kazandırdık. Bu yatırımlar aralıksız sürüyor. Tüm gücümüzle sahadayız ve milletimizin dün olduğu gibi bugün de yarın da hizmetinde olduk, oluyoruz. Şehrimiz bu sezon şantiyeye dönecek. Birçok projemiz tamamlanacak ve ardı ardına açılışlarını yapacağız. Yine yeni projelerimizin de hızla temellerini atacağız. Kastamonu’ya yakışır eserleri şehrimize kazandırmanın mutluluğunu ise hep birlikte yaşayacağız. Bizlere destekleriyle güç veren hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. Şehrin her köşesinde alın teri bulunan belediye ailemizin her bir ferdini de kutluyorum ve kolaylıklar diliyorum” dedi.

Kastamonu’yu el birliğiyle hedeflerine ulaştıracaklarının altını çizen Başkan Vidinlioğlu, bugüne kadar ortak akıl ile birçok sorunu çözdüklerini, bundan sonraki süreçte de kalan eksikliklerin tamamlanacağını kaydetti.