Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, personel ile bir araya geldiği bayramlaşma programında konuşarak, “Bugüne kadar güzel projeleri birlikte şehrimize kazandırdık. Bundan sonraki süreçte de memleketimiz için daha çok çalışacağız.” dedi.

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, düzenlenen programda belediye personeli ile bayramlaştı. Kastamonu Belediyesinde düzenlenen bayramlaşma programına kurum çalışanlarını ziyarete gelen Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Emre Şahin, İlçe Başkanı Hüseyin Kapulu, Milletvekili Adayları Emin Çınar, Alperen Özmen de katıldı.

Kastamonu Belediyesi Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen bayramlaşma programının ardından personele seslenen Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, “Acısıyla tatlısıyla dört yılı geride bıraktık. Bu sürede birlikte belediye ailesi olarak şehrimize güzel hizmetler kazandırdık. Belediye ailemizin şehrimizin her köşesinde alın teri bulunuyor. Sizlere teşekkür ediyorum. Biz güzel ve güçlü bir aileyiz. Önümüzdeki süreçte memleketimiz için daha çok çalışacağız. Geri dönüp bir baktığımızda dünyanın büyük sıkıntılar dan geçtiği yerelde felaketler yaşadığımız bir dönem yaşadık yaşıyoruz. Bu sıkıntılara rağmen yaptığımız hizmetler çok önemli. Şükürler olsun birçok işe imza attık" dedi.

Güçlü bir aile olarak birçok işe imza attıklarını kaydeden Vidinlioğlu, "Ben bu süreçte sizin daima yanınızda oldum. Bundan sonra da yanınızda olacağım. Vicdanım rahat. Ben mesai arkadaşımın rahatlığına önem verdim. Dört yıl boyunca hiçbir mesai arkadaşımı diğerinden ayırmadım. Bundan sonra da hep birlikte yol yürüyeceğiz. Birbirimizi sevelim, ben sizleri seviyorum. Birlikte şehrimize hizmet etmekten mutluluk duyuyorum. Aynı azim ve kararlılıkla hizmetlerimize devam edeceğiz” diye konuştu.

Bayramlaşma programı gerçekleştirilen duanın ardından sona erdi.