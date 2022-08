Semt pazarını ziyaret eden Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, "Geleceğin güçlü Kastamonu’sunu birlikte inşa edeceğiz” dedi.

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, İnönü Mahallesi’nde kurulan Salı Pazarı’nı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Vidinlioğlu’na ziyarette Başkan Yardımcısı Resul Köprülü ile İnönü Mahallesi Muhtarı Necati Efehüseyinoğlu da eşlik etti.

Başkan Vidinlioğlu, ziyaretinde esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek görüş, öneri, talep ve şikayetleri dinledi, ayrıca kendisine gelen istekler doğrultusunda yapılması gereken çalışmalarla ilgili görevlilere talimat verdi.

Sahada vatandaşlarla birebir temas halinde kalmaya özen gösteren ve şehrin yönetiminde ortak akıl vurgusunu her fırsatta yineleyen Başkan Vidinlioğlu, Salı Pazarı ziyareti ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Göreve gelirken ifade ettiğimiz bir şey vardı: Ortak akıl. İşte onun için de her zaman sahadayız. Muhtarımız burada. Başkan Yardımcımız burada. Birim amirlerimiz burada. Hemşehrilerimizi ve esnaflarımızı karşılıklı diyalog içerisinde kalarak dinlemeye devam ediyoruz. Yaptığımız çalışmaları, yapacağımız çalışmaları, yapmamız gerekenleri, eksik noktaları konuşuyoruz. Onlardan gelen talepleri hızla çözüme kavuşturmamız önemli. O sebeple de biz her zaman hemşehrilerimizi birebir dinleme gayreti içerisindeyiz. Kastamonu’muza değer katacak ve hemşehrilerimizin refah seviyesini artıracak çalışmaların Kastamonu Belediyesi olarak yanında olmaya, öncüsü olmaya devam edeceğiz. İnşallah geleceğin güçlü Kastamonu’sunu birlikte, bir ve beraber olarak inşa edeceğiz” dedi.

Esnaf ve vatandaşlara, "Hayırlı işler" temennisinde bulunan Başkan Vidinlioğlu, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde kapalı bir pazaryerinin kurulması adına gerekli çalışmaların da devam ettiğini sözlerine ekledi.