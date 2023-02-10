Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, deprem bölgesinden Kastamonu’ya gelerek misafir edilen vatandaşları ziyaret etti. Ziyaretin ardından Başkan Vidinlioğlu, deprem bölgesinden gelen vatandaşları misafir etmeye devam edeceklerini söyledi.

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, deprem bölgesinden Kastamonu’ya gelerek misafir edilen vatandaşları ziyaret etti. Ziyaretin ardından Başkan Vidinlioğlu, deprem bölgesinden gelen vatandaşları misafir etmeye devam edeceklerini söyledi.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Arama kurtarma ve enkaz çalışmalarının devam ettiği sırada depremden etkilenen vatandaşların da konaklama ihtiyaçları karşılanıyor. Deprem bölgesinden Kastamonu’ya gelen 30 kişi, Yolkonak Gençlik Kampı’na getirildi. Burada misafir edilen vatandaşları Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu ziyaret etti. Ziyarette çocuklarla bir süre oyunlar oynayan Başkan Vidinlioğlu, ayrıca ailelerle de görüştü. Ailelere bir ihtiyaçlarının da olup olmadığını soran Başkan Vidinlioğlu, ziyaretin ardından yaptığı açıklamasında şunları kaydetti:

"Yolkonak İzcilik Kampı’na geldik. Dün akşam itibarıyla yaklaşık 30 vatandaşımız deprem bölgesinden şehrimize geldi. Bir taraftan gelenlerin sayısı artıyor. Yetkililerden aldığım bilgiye göre, bugün yine deprem bölgesinden yaklaşık 60-70 kişinin daha şehrimize geleceklerini öğrendim. Yolkonak İzcilik Kampı’nın kapasitesi kadar burada depremzede vatandaşlarımıza kapılarımızı açmış olacağız. Depremzede vatandaşlarımızın bir kısmı Kahramanmaraş’tan, bir kısmı da Hatay’ın Kırıkhan ilçesinden şehrimize geldi. Şu anda çok sıkıntılı bir süreç yaşanıyor. Biz de depremzede vatandaşlarımızın yanında olmak istedik. Ben de Yolkonak İzcilik Kampı’na misafirlerin geldiğini öğrendiğimde gelip ziyaret etmek istedim. Çok şükür şu anda devletimizin koruması altındalar. İnşallah bu süreci birlikte atlatacağız. Zaten biz, birlikte güçlüyüz ve birlikte Türkiye’yiz. İnşallah bugünler de gelip geçecek. Bizler de misafirlerimizin yanına ara sıra uğrayıp ihtiyaçlarını mutlaka soracağız. Bundan sonra da izleyeceğimiz yol belli olacak."

"Misafirlerimize de hem geçmiş olsun hem de hoş gelmişler diyoruz"

"Deprem, ne yazık ki çok ciddi bir alanda etkili oldu" diyen Vidinlioğlu, "Deprem, 10 tane ilimizi kapsayan bir alanda oldu. Böyle bir afetten, böyle bir felaketten sonra muhtemelen bizim ilimizde de misafir edeceğimiz sayı 50 ila 100’lerde kalmaz. Daha büyük oranlarda gelenler olacaktır. Biz de bunun hazırlıklarını yapıyoruz elbette. Malum kış şartları da var, onun için barınma, ısınma, yiyecek ve içecek, bunların hepsi bir ihtiyaç. Biz de Kastamonu Belediyesi olarak bu ihtiyaçlar doğrultusunda az önce bir tır dolusu daha yardımı deprem bölgesine gönderdik. Zannediyorum 5-6 kamyonda hem su hem gıda hem erzak gönderdik deprem bölgesine, göndermeye de devam edeceğiz. İnşallah en kısa sürede ben de bölgeyi ziyaret edeceğim. Çünkü şu anda bölgenin en sıkıntılı olduğu bir dönem. Bu yüzden şu anda gitmenin bir anlamı yok bir işin ucundan tutamadıktan sonra. Ama buradan ekiplerimizi gönderdik, oralarda çalışmalarına devam ediyorlar. Ekiplerimizle sürekli iletişim halinde gerekli bilgileri alıyoruz. İnşallah bu zorlu günleri de atlatırız. Misafirlerimize de hem geçmiş olsun hem de hoş gelmişler diyoruz" ifadelerini kullandı.