KASTAMONU (İHA) – Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, deprem bölgesine 6 aylık maaşını bağışlayacağını açıkladı.

KASTAMONU (İHA) – Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, deprem bölgesine 6 aylık maaşını bağışlayacağını açıkladı.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki asrın felaketi olarak adlandırılan deprem sonrasında yapılan yardımlara Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu da katıldı. Başkan Vidinlioğlu, 6 aylık maaşını deprem bölgesine yardım için bağışladığını söyledi.

Ayni ve nakdi birçok kampanyaya katıldıklarını belirten Başkan Vidinlioğlu, “Ayni ve nakdi birçok kampanyaya katıldık ve organize ettik. Yardımlarımız devam ediyor. Bu neticede oradaki kardeşlerimiz için daha fazlasını yapmak istiyoruz” dedi.

“Zor süreçleri birlikte aşacağız” diyen Başkan Vidinlioğlu, “Bizi biz yapan birlikteliğimiz ve değerlerimizdir. İnanıyorum ki bu zorlukları da aşacağız. Bu çerçevede altı maaşımı deprem bölgesine yardım için bağışlamış bulunuyorum. Herkes elinden gelen desteği yaparsa yaralarımızı daha hızlı sararız. Bu vesileyle düzenlediğimiz kampanyalara katılan ve katılmaya devam eden tüm kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Gurur duyduğum bir birliktelik var. Bugüne kadar 5 tır, 7 kamyon yardım malzemesini deprem bölgesine hayırseverlerimizin büyük destekleriyle ulaştırdık. Yardımları göndermeye de devam ediyoruz. Bölgenin ihtiyaçları istikametinde gereken çalışmaları sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.