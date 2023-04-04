Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, şu ana kadar deprem bölgesine 30 tır yardım malzemesi gönderdiklerini söyledi.

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, konuk olduğu canlı yayın programında yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Kastamonu’nun yapı envanterini çıkardıklarını ifade eden Başkan Vidinlioğlu, “Bozkurt ilçemizde büyük bir afet yaşadık. 35 gün boyunca Bakanlarımız ve Genel Merkezimizden gelenlerimizle birlikte bölgede çalışmalara katıldık. Ağustos ayı olmasına rağmen hiç kimsenin karnı ağrımadan, salgın hastalık bulaşmadan o süreci atlattık. Artık iklim değişiklikleri ile mücadeleye karşı hazırlıklı ve tedbirli olmalıyız. Bu anlamda yerel yönetimlere büyük iş düşüyor. Kastamonu Belediyesi olarak bir şeflik kurduk. Kadim şehrimizin yapı envanterini çıkartıyoruz. Kentsel dönüşüm anlamında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile çalışma yürütüyoruz” dedi.

“Deprem bölgesine 30 tır yardım malzemesi gönderdik”

Deprem bölgesine şu ana kadar 30 tır yardım malzemesi gönderdiklerini belirten Başkan Vidinlioğlu, “Afeti yaşamış bir il olarak 11 ilimizi etkileyen ve asrın felaketi olarak nitelenen deprem afeti sonrasında ilk günden itibaren bölgede çalışmalarımıza başladık. Biz birbirimize kenetlendiğimiz sürece üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun ve problem yoktur. Yaralarımızı saracağız. Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız ve yanında da olamaya devam edeceğiz. Kastamonu Belediyesi olarak bölgeye 30 tır yardım malzemesi gönderdik. Yine bölgedeki çocuklarımız için bir oyun tırını gönderdik. Oyun tırında çok güzel geri dönüşler aldık. Bir program dahilin de eğlence tırımızı yeniden bölgeye gönderebiliriz” diye konuştu.

“Günlük 8 ton yakıt elde ederek 30 bin metreküp suyu arıtıyoruz”

Günlük 8 ton yakıt elde ederek 30 bin metreküp suyu arıttıklarını söyleyen Vidinlioğlu, “1994 yılında dönemin Belediye Başkanı Süleyman Yücel ile birlikte ilk çalışmalarına başlanan Atıksu Arıtma Tesisini devreye aldık. Şimdiki rakamlarla 400 milyon liranın da üzerine çıkan bir yatırımı Kastamonu’ya kazandırdık. Türkiye’deki sayılı tesislerden bir tanesi olan bu tesisimiz 3 fazlı çalışıyor. Günlük 8 ton yakıt elde ederek 30 bin metreküp suyu arıtıyoruz. Bir kreşimizi yaptık ikinci kreşimizi de yapmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Huzurevi projemiz bitti. İlgili çalışmaların tamamlanmasıyla hizmete açacağız. Saraçlar Mahallesi, Tosya yolu ve İnönü Mahallesi’nde yaşam alanları oluşturuyoruz. Vatandaşlarımızın nefes alacağı alanlar oluşturuyoruz” şeklinde konuştu.

“Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nin alt yapısı için 80 milyon lira yatırım yaptık”

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Tosya Yolu’nun alt yapısı için 80 milyon lira yatırım yaptıklarını ifade eden Başkan Vidinlioğlu, “Yaptığımız bu yatırım sayesinde o bölgeyi aşırı yağışlarda sorun olmaktan çıkardık. Ayrıca yine Tosya Yolu’nda yapacağımız yeni pazar yeri projemizin de ihalesini ay sonunda gerçekleştireceğiz. Ayrıca Duvarbahçe projemiz çerçevesini de genişletmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

“100 binden fazla fideyi bu yılda dağıtacağız”

Kastamonu’da eskiden 65 çeşit elmanın olduğuna dikkat çeken Başkan Vidinlioğlu, “Eski dönemin tarım girdilerini inceledim. Kastamonu’da 65 çeşit elma vardı. Tüketim toplumu olma yolunda adımlarımızı hızlı attıkça maalesef tarımdan biraz uzaklaştık. Bu nedenle Üretken Belediyecilik anlayışı çerçevesinde bundan sonraki ana hedefimiz sağlıklı gıda ve su olacağını sürekli dile getiriyorum. Bunlar çok önemli, üretmemiz çok önemli. Üretirken de doğal olanı üretmek çok değerli. Bundan taviz vermememiz gerekiyor. Ben hekim olduğum için biliyorum. 15 sene önce başhekim yardımcısıydım. O yıllarda yıllık bakılan hasta sayısı Kastamonu nüfusu kadardı. Şimdilik rakamlara bakarsak eskinden 1 yılda baktığımız hasta sayımıza şimdi 2 ayda bakıyoruz. 15 yıl içerisinde 6 kat daha sağlıksız hale gelmişiz. Bizim hem sürdürülebilir bir tarıma hem de sağlıklı gıdaya bundan sonrası için çok büyük ihtiyacımız var. Bu çerçevede Kastamonu Belediyesi bünyesinde yeniden kurduğumuz Park ve Bahçeler Yerleşkemizde atalık tohumlardan ürettiğimiz fideler dağıtıyoruz. Geçen sene 100 bin fide dağıtmıştık, inşallah bu sene daha fazlasını dağıtacağız. Askeriye ile bir anlaşma yaptık. Askeriyeden aldığımız meyve çekirdeklerini köşe bucak her tarafa dikiyoruz. İnşallah büyüdüğünde tüm canlılarımız bu meyvelerden yeme imkanı bulacak. Yaptığımız çalışmaların en önemlilerinden birisi genç nesillerimizi geleceğe hazırlamaktır. Doğru bilgiye ulaşılması adına çalışıyoruz. Bu anlamda hayırseverimizin desteği ile Mustafa Yıldız Halk Kütüphanemizi açtık. Karaçomak Barajımızın yanında Devlet Su İşleri’ne ait bir mesire alanı vardı. Buranın kullanım alanını aldık. Burada çok güzel bir tesisi vatandaşlarımızın hizmetine kazandırıyoruz. Yeni bir yaşam alanı oluşturuyoruz. Kısa bir süre içerisinde vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Engelsiz Yaşam Merkezi projemizi çok önemsiyoruz. Bu projemizde ailelerimizden çok ciddi talepler geldi. Ailelerimiz engelli bireylerini bırakıp hiçbir yere gidemiyorlardı. Ailelerimiz için böyle bir alanın varlığı çok önemliydi. Kurumlarımızla da anlaşma yaparak engelli yavrularımızın hem eğitimlerine destek sağlamak hem de ailelerimize nefes aldırmak istiyoruz. Bu projemizi de bitirdik. Kısa süre içerisinde buranın da açılışını gerçekleştirmek istiyoruz. Temizlik ve sıfır atık çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeşil şehirler çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan bir ödül aldık. Bu ödül Kastamonu Belediyesi’nindir. Bunun yanında şehrimizin çeşitli noktalarında ilaçlama çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca bölgemizin en büyük ve modern hayvan bakımevimiz bulunuyor. Isıtmalı son sistem ile donattığımız geçici bakımevinde sadık dostlarımıza sahip çıkıyoruz” ifadelerini kullandı.

“400’den fazla vatandaşımızın iaşelerini karşılıyoruz”

Kastamonu Belediyesi bünyesinde bulunan sosyal marketin içeriğini daha da genişlettiklerini belirten Vidinlioğlu, “Aylık 400’den fazla vatandaşımızın iaşelerini karşılıyoruz. Ramazan ayı dolayısıyla 200’den fazla ailemizin evine sıcak yemek hizmeti götürüyoruz. Yaşlı Bakım Hizmetlerimiz çerçevesinde evlerinden çıkamayan vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ekiplerimiz bu manada büyük bir özveri ile çalışıyorlar. Hepsini yürekten kutluyorum. 153 Hilal Masa üzerinden gelen her türlü istek ve şikâyetleri ilgili birimlere iletip çözümü noktasında gereken ne ise ivedilikle yapılmasını sağlıyoruz. Göreve geldiğimiz zaman toplu taşımada kartlı sistem yoktu. Toplu taşımada kartlı sisteme geçişi sağladık. Türkiye’nin üçüncü büyük millet bahçesini Kastamonu’ya kazandırıyoruz. Çalışmalar bitme aşamasına geldi. 240 dönümlük alanda yapımı bitme aşamasına gelen Millet Bahçemizin Mayıs ayı sonunda hizmete açılmasını planlıyoruz. Çocuk Bakımevi ve Oyuncak Kütüphanesi projesinin örneği Türkiye’de başka var mı bilmiyorum ama bu proje bizim kendi önemsediğimiz projedir. Oyuncak Kütüphanesi ile artık kullanılmayan, yaşınıza hitap etmeyen oyuncakları başka çocuklarla paylaşma imkânı olacak. Çocuklarımız birlikte oyun oynama alışkanlığı elde edecek, paylaşmayı öğrenecek. Çocuklarımızı teknolojinin bağımlılığından kurtarmak için bu projeyi çok önemsiyoruz” diye konuştu.