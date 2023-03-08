Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, kadın belediye personellerinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak çeşitli hediyeler verdi.

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, kadın belediye personellerinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak çeşitli hediyeler verdi.

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Yurt ve Resul Köprülü ile birlikte kadın personelleri ziyaret etti. Kadın personellere çeşitli hediyeler takdim eden Vidinlioğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nlerini kutladı.

Kadınların önemine değinen Başkan Vidinlioğlu, “Evde anne, iş yerinde çalışan, toplumda ise birlikteliğimizin temsilcisi olan kadınlarımız her türlü saygıyı ve sevgiyi hak etmektedir. Kadına şiddet bizlerin asla kabul edemeyeceği bir durumdur. Kadına şiddet bu ülkeye ihanet, yarınlarımıza darbedir. Kadınlarımızın gayreti ve çalışkanlığı ile tüm hedeflerimize daha hızlı ulaşacağımızdan eminim. Kastamonu Belediyesi olarak dün olduğu gibi bugünde yarında kadınlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle Nice yiğitler yetiştiren şehit annelerimizin mübarek ellerinden öpüyor, annemiz, eşimiz, kız kardeşimiz, yol arkadaşımız olan asil Türk kadınları başta olmak üzere tüm dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyorum” dedi.