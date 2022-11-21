Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, son günlerde tartışma konusu olan akıllı su sayaçları ile ilgili basın açıklaması yaparak, kentte 4 milyon 722 bin 313 TL su parası alacaklarını olduğunu söyledi.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, son günlerde tartışma konusu olan akıllı su sayaçları ile ilgili basın açıklaması yaparak, kentte 4 milyon 722 bin 313 TL su parası alacaklarını olduğunu söyledi.

Başkan Vergili, belediye binasında düzenlediği basın toplantısında çok sayıda problemlerle uğraştıklarını çözmeye çalıştıklarını söyleyerek, bir taraf beğenecek, bir taraf beğenmeyecek diyerek eleştirilere cevap verdi.

“ 4 milyon 722 bin TL alacağımız var”

Karabük’teki en büyük problemlerden bir tanesinin devlet dairelerinden ve sanayi sitelerinden su tahsilatı olduğunu kaydeden Başkan Vergili, “ Belediye olarak aldığımız kararlarından bir tanesi yeni yapılan binalara akıllı su sayacı değiştirilmesi. Diğer binalarda akıllı su sayacı değiştirmek gibi bir kararımız yok. Bizim aldığımız kararda, devlet daireleri, sanayi tesisleri, sanayi sitelerine ve yeni yapılacak binalara da kendileri takılma şartı var. Bunun dışında 100. Yıl mahallesinde çok öğrenci olduğundan gelen talepler vardı. Burada öğrenciler su borcunu ödemeden gidiyor diye kiraya veren arkadaşlar talepte bulundu akıllı sayaçla ilgili. Bir bina da 5 daireye takılıyor, 2 tane daireye takılmayınca programda karışıklık oluyor diye arkadaşlar bunları değiştirmişler. Bundan sonra kesinlikle talep eden kişilerde kendileri takacak. Bizden istedikleri için biz taktık. Öğrenci sayısı çok ve gerçekten ödenmeye su bedelleri de çok. Şuan Karabük’te 4 milyon 722 bin 313 lira su parası alacağımız var. Bu paralar benim param değil, halkın parası zaten. Şuan sadece sanayi alanları ve 100. Yıl mahallesi dışında bir tane göstersinler. Burada öğrenci yoğunluğundan dolayı gelen talep üzerine takıldı.” diyerek eleştirilere cevap verdi.

“ Borcu olanlar direnç gösteriyor”

Cumayanı sanayi sitesi kooperatif başkanının akıllı sayaç takılmaması için iyi bir direnç gösterdiğini de anlatan Başkan Vergili; “İyi bir direnç göstermesinin sebebi şuan kendisinin 3 bin TL su borcu var ve 3 aydır da su bedeli yazılamıyor. Hemen yanında bulunan kardeşinin dükkanın 1.500 TL su borcu gözüküyor ama 2010 yılından bu tarafa da su bedeli yazılamıyor. Sanayi sitesi kooperatifinin su borcu ise 166 bin 752 TL. Buradaki diğer sanayi esnafının borcu ise 74 bin 653 TL ve bunların sayısı da 10 -15 civarında. Bugün Jandarmadan destek alınarak sanayiye gidiliyor ama yine su sayaçlarını okuyamadı arkadaşlar. Biz bu dirençlerle karşı karşıyayız. Bu arkadaşın işi ve iştigali ne. Bu arkadaş araba yıkıyor sadece ve ayda 1.500 TL su borcu gelecek, buda komik. Bir şeyler kapatılmaya çalışılıyor. Bunun tahsilatını yaparız, kimseden çekincemiz yok. Bu paralar Karabük’ün parası. Kemal oyman Sanayi sitesinde de bazı sayaçları değiştirdik, bazıları yine direniyor. Onlarda borcu olanlar ve 60 bin 585 TL tahsilat bekleyen para var. Fevri yazılar yazılarak ve yapılan asılsız yorumlarla bu konunun üzerinde durulması sıkıntılı. Herkes belirli çerçevede eleştirisini ve tepkisini verebilir.” diye konuştu.

“Bu milletin cebinden para çıkmaması için elimden gele her şeyi yaptım”

Başkan Vergili, şuan kullanılan mevcut su sayaçların 10 yılda bir değiştirilme mecburiyeti olduğunu da belirterek şunları söyledi:

“Yüzde 5 ile 25 arasında eski cihazlar kullanılan suyu eksik okuyor. Ben bu milletin cebinden para çıkmaması için elimden gele her şeyi yaptım. Su fiyatlarını yükseltmedim. Her kapının önüne atmış oluğum asfaltın bedeli herkese paylaştırıp alma hakkım var, almadım. Değiştirilmiş olan su boruların tamamının bedelini alma hakkım var, almadım ve zorunludur da. Bunla ilgili bana müfettişler bana dava açtığı zaman Sayıştay da gittim hepsinin hesabını verdim. Karabük’te adamdan alacağımız üzerinde ikinci ceketi yok, parayı nasıl alayım diye gidip savunmasını verdim. Üç kere şehri asfaltladım, üç kere asfaltladığım parayı alırdım.”