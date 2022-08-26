Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, yapımı devam eden battı-çıktı inşaatında incelemelerde bulundu.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, yapımı devam eden battı-çıktı inşaatında incelemelerde bulundu.

Başkan Vergili, “Burada bir süre sıkıntı çekeceğiz ama ondan sonra bu bölgenin belki de en az 50 senelik problemini çözmüş olacağız” dedi.

Karabük’te son haftalarda devam eden yol çalışmaları sonrasında Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, çalışmalar nedeniyle geçici bir sıkıntı yaşandığının farkında olduklarını belirterek, “Tabi şikâyetler olacak, ancak sert eleştirilerin yapılmasını ve çalışmaların siyasi malzeme olarak kullanılmasını da doğru bulmuyorum. Şehrin ihtiyaçlarına göre böyle yapılar inşa edilir ve insanların hizmetine sunulur. Yok efendim şimdiye kadar neden yapılmadı ya da Karayolları neden yapmadı da belediye neden yapıyor gibi eleştiriler abesle iştigal. Bu tür projeler ihtiyaç doğduğunda başlar. 2009 senesinde belediye başkanı olduğumda Karabük’teki araç sayısı 26 bin iken şuanda bu sayı 71 bin. Demek ki artık bu şekildeki geçitlere ihtiyaç olmuş. Okullar başlamadan neden yapılmadı gibi eleştiriler laf bile değil. Biz buranın izinlerini alabilmek için 2.5 sene uğraştık. Elinizde izin olmadan, ihalesini yapmadan, okullar tatil oldu hemen işe başlayalım deme gibi bir şansınız yok. Burada bir süre sıkıntı çekeceğiz, ama ondan sonra bu bölgenin belki de en az 50 senelik problemini çözmüş olacağız” dedi

Vatandaşların alternatif yolları kullanması halinde trafikte sıkıntının yaşanmayacağını da sözlerine ekleyen Başkan Vergili, “Kapullu yolunu kullanarak 10-15 dakika içerisinde 5000 Evler ve 100. Yıla ulaşabilirsiniz. Karabük-Safranbolu arasına yaptığımız köprümüz ile de Safranbolu’ya ulaşabilmeniz mümkün. Ben şahsen o yolu kullandım ve hiçbir problemde yaşamadım. Yandık-yıkıldık diyecek kadar büyük bir trafik sıkıntısı yok. Büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar bu kadar mesafeleri sabah ve akşam trafiklerinde 1.5-2 saatte kat ediyor. Tabi burada da belirli bir süre 30-40 dakika zaman kayıpları olacak ama bittikten sonra da büyük bir rahatlık olacak” ifadelerini kullandı.

Proje hakkında da açıklamalarda bulunan Vergili, “Projenin toplamı aslında 750 metreyi buluyor. Ama 540 metrelik bölümünde ağır bir inşaat var. Bu kısım hem kazılıyor, hem de beton atılıyor. Diğer taraflar yüzeysel geçildiği ve basit işler olduğu için arkadaşlar belirtmemiş. Bu proje Karabük’ün 50-100 senesine hitap edecek bir proje. Çalışmalar bittikten sonra kimse burada ışıkta beklemeyecek. Tabi bunların devamı olacak. Ama bu dönem yetişmedi. Hem ekonomik olarak, hem prosedürlerin yerine getirilmesi olarak, hem de yaşadığımız pandemi nedeniyle diğerleri yetişmedi. Ama şöyle bir şey oldu; biz Çevre ve Şehircilik Bakanımıza fiyatların çok arttığını belirtince bize ek kredi de sağladı. Ekonomik olarak hiçbir sorunumuz yok. 10-12 yılda ödeyeceğimiz bir kredi sağladık” şeklinde konuştu.

Kamuoyunda ortaya atılan bazı iddiaların gerçekleri yansıtmadığını da belirten Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, iddialara şu şekilde yanıt verdi, “Karabük’te şöyle bir grup var; bunların bu tipte yapılan işlere aklı ermiyor. Halen bizim geçmişte yaptığımız battı-çıktının bile faydalarını öğrenemediler. Karabük trafiğinin yarısını bizim eski yaptığımız battı-çıktı çekiyor. Vay efendim o proje demir çelik çıkışına kadar neden uzamadı? Karabük’te herkes mühendis, herkes uzman, herkes siyasetçi. Bunu söyleyenlerde kendisinin siyasetle iştigal ettiğini sananlar. Yok efendim battı-çıktı Kamil Güleç zarara uğratılmasın diye uzatılmamış. Kamil Beye ne düşmanlığınız var bilmiyorum. Ayrıca o zaman benzin istasyonu Kamil Beyin değil belediyenindi, ben sonradan sattım orayı. Yok efendim Kamil Bey dava açmış ve dörtyol’da karayollarının yaptığı projeyi durdurmuş. Böyle, mantık dışı ve aslı olmayan şeyler konuşan insanlar var. Bunların şehre de bir faydaları yok. Kim ne derse desin biz 12 yılda Karabük’ün çehresini değiştirdik. Çevrenize baktığında yapılanları Karayolları değil Karabük Belediyesi yaptı. Karayollarının yapmasını bekleselerdi bir 20 sene daha beklerlerdi”

Başkan Vergili, çalışmaların tamamlanmasının ardından yayaların Medikar Hastanesine geçebilmeleri için üst geçit, asansör ya da yürüyen merdiven yapabileceklerini söyleyerek açıklamalarını tamamladı.