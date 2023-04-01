Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, 2 Nisan Pazar günü yapılacak seçimler için gittiği Bulgaristan’da büyük bir ilgiyle karşılandı.

Bulgaristan Burgaz Başkonsolosu Senem Güzel, Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi (DPS) Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Ahmedov, Zavet Belediye Başkanı Ahter Veliev, meclis üyeleri ve muhtarlar tarafından sıcak bir ilgiyle karşılanan Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, burada Bilecik’in güzelliklerini tanıttı. Bulgaristan’daki soydaşlarla iftar yemeğinde bir araya gelen Subaşı, ziyaret ettiği yerlerden çektiği fotoğrafları da paylaştı.

Yaptığı ziyaret hakkında açıklama yapan Başkan Vekili Subaşı, “Başkonsolosumuz Güzel, DPS Başkan Yardımcımız Ahmedov, Belediye Başkanı Veliev, meclis üyeleri ve muhtarlar tarafından çok sıcak bir karşılamayla Razgrad, Zavet’te ağırlandım. Soydaşlarımızla hem güzel havanın tadını çıkardık hem de Türk geleneklerimizle iftarımızı birlikte yaptık. Sizlere çok selamları var” ifadelerini kullandı.