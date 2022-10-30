İller Bankası toplantısı için Ankara’ya giden Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı makamında ziyaret etti.

İller Bankası toplantısı için Ankara’ya giden Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı makamında ziyaret etti.

Yapımı devam eden altyapı projesi ile ilgili görüşmeler yapmak için Ankara’ya giden Subaşı, İller Bankası yetkilileri ile bir araya geldi. Toplantının ana gündem maddelerini; projenin başından itibaren gelinen sürecin son durumu, ek kredi talebi ve iş artışı oluşturdu. Proje hakkında ek kredi taleplerinin gerekçeleri, İller Bankası yetkilileri ile görüşüldü. Toplantıya Başkan Yardımcısı Vedat Kazıcı ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Zafer Gürkan Akyurt da katıldı.

“Adil ve şeffaf yönetim örneğini Ankaralı vatandaşlarımızla buluşturan başkanımıza Bilecik’in selamını getirdik”

Subaşı, toplantının ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne geçerek bir dizi görüşmeler gerçekleştirdi. Mansur Yavaş tarafından makamında ağırlanan Subaşı, “Adil ve şeffaf yönetim örneğini Ankaralı vatandaşlarımızla buluşturan Mansur Başkanımıza Bilecikli hemşehrilerimizin selamını ilettik. Başkanımıza misafirperverlikleri için teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da ortak projelerin devam edeceğini ifade etti.

“Vekillerimize çalışmalarında başarılar diliyorum”

Daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne giden Subaşı, burada Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün tarafından ağırlandı. Milletvekilleriyle sohbet eden Subaşı, kendilerine çalışmalarında başarılar diledi.