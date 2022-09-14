Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, "Ahilik Haftası" kutlama etkinliklerinde Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Keskin, Bilecik Ticaret İl Müdürü Şinasi Balta, Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Halit Gölcan ve beraberindeki konuklarını ağırladı.

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, "Ahilik Haftası" kutlama etkinliklerinde Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Keskin, Bilecik Ticaret İl Müdürü Şinasi Balta, Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Halit Gölcan ve beraberindeki konuklarını ağırladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Başkan V. Subaşı, konuklarına teşekkür ederek, ahilik haftalarını kutladı. Subaşı ziyarette ayrıca Bilecik’te yılın ahilik üstadı seçilen Erol Çakmak’ı, yılın kalfası seçilen Gamze Kaya’yı ve yılın çırağı seçilen Ayşegül Karaca’yı da kutlayarak, çiçek takdiminde bulundu. TSO Başkanı Şükrü Keskin ve diğer konuklar, Başkan V. Subaşı’ya misafirperverliği ve destekleri dolayısıyla teşekkür etti.

Ziyaret Başkan V. Subaşı’nın konuklarıyla hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.