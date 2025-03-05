Akdeniz Kaymakamı ve Akdeniz Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, ilçede yürütülen altyapı ve üstyapı çalışmalarını inceledi. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Yenimahalle’de gerçekleştirilen asfaltlama çalışmalarını denetleyen Şener, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Denetimen ardından açıklama yapan Şener, ilçenin her köşesinde yol yapım, bakım ve asfaltlama çalışmalarını programlı şekilde sürdürdüklerini söyledi. Çalışma kapsamında Yenimahalle 5323. Sokak’ta asfalt kaplama yaptıklarını belirten Şener, "Fen İşleri ekiplerimiz, bu sokakta yolun bozulması nedeniyle vatandaşlardan yoğun şikayet alıyordu. Çalışmalarımız, vatandaşlarımızın beklenti ve taleplerine göre şekilleniyor. Amacımız, Akdeniz’in daha yaşanabilir ve modern bir ilçe haline gelmesini sağlamak. Devletimizin ve belediyemizin imkanlarını halkımıza sunuyoruz" dedi. Asfalt plentini tekrar faaliyete geçirmek üzere çalışma başlattıklarını ifade eden Şener, ilçede asfaltsız sokak ve bozuk bir yol bırakmayacaklarını kaydetti.

Denetimler sırasında mahalle sakinleriyle de bir araya gelen Şener, vatandaşların taleplerini ve önerilerini dinleyerek, sorunların çözümü noktasında Fen İşleri Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili birim müdürlerine talimat verdi. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, ilçede yol yapım ve bakım çalışmalarını planlanan program doğrultusunda sürdürmeye devam edeceği bildirildi.