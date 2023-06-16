Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, iki hafta önce gerçekleştirilen LGS sınavına giren öğrencilerin velilerine gönderdiği mektubun ardından, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) sınavına giren öğrencilerin velilerine de bir mektup gönderdi. Mektubunda öğrencilere başarılar dileyen Pehlivan, velilere de sakin olmaları ricasında bulundu.

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, hafta sonu 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek öğrencilerin velilerine mektup gönderdi. Veliler için kaleme aldığı mektubunda öğrencilere başarılar dileyen Pehlivan, YKS sınavının, öğrencinin hayallerini gerçekleştirmesinde önünü açacak, işini kolaylaştıracak önemli bir adım olduğuna vurgu yaptı. Ancak YKS’nin asla bir son olmadığını da dile getiren Pehlivan, “Şu ana kadar veli görüşmelerinde de belirtmeye çalıştığımız gibi dünyadaki hiçbir sınav sizin çocuğunuzla olan bağınızdan, iletişiminizden, onunla birlikte geçirdiğiniz zamandan önemli değildir” ifadelerini kullandı.

“Mümkünse heyecanlandırmayalım”

Sınav öncesi ebeveynlerin de en az öğrenciler kadar heyecanlı olduğunun herkes tarafından bilindiğini de dile getiren Pehlivan, “Değerli velimiz, unutmayın ki heyecan gibi duygular bulaşıcıdır. Sizin doğal ve rahat tavrınız çocuğunuza yansıyacaktır. ’Heyecanlanma’, ’Heyecanlanacak bir şey yok’ gibi cümleler çocuğunuzu rahatlatmak yerine tam tersine onun heyecanlanmasına neden olabilir. Bu nedenle sınavdan bir gün önceki akşamı ve sınav sabahını günlük yaşam şartlarınızı değiştirmeden, olabildiğince doğal ve ’her zamanki’ gibi geçirmeniz daha yararlı olacaktır. Çocuğunuzun sizin desteğinize ihtiyaç duyduğunu hissettiğinizde ’Emeklerinin karşılığını alacağına inanıyorum’ gibi sınava yönelik olumlu cümleler kullanabilirsiniz. Tanıdıklarınızın ve dostlarınızın iyi niyetlerle başarılar dilemek için yaptığı telefon görüşmeleri çocuğunuzun heyecanını artırabilir; bu konuda dikkatli olun” uyarılarında bulundu.

“Uyku ve beslenme alışkanlıklarını değiştirmeyelim”

Sınav öncesi öğrencilerin normaldeki uyku düzeninin devam etmesinin çok önemli olduğunu da belirten Pehlivan, “Sınavdan önceki gece normalde uyuduğu saatten daha erken yatmasına gerek yoktur. Çocuğunuzun uyuyamaması durumu da sizi endişelendirmesin. Çocuğunuza ılık bir duş alması, bitki çayı ya da süt gibi sakinleştirecek bir içecek tüketmesi gibi önerilerde bulunabilirsiniz. 17-18 Haziran 2023 sabahı çok geç saatte kalkmaması da gece uykuya geçişini kolaylaştırabilir. Sınav günlerinde beslenmeye yönelik yapılacak değişiklikler öğrencinin metabolizmasını olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle sınav öncesi çocuğunuzu dışarıya yemeğe götürmekten veya eve sipariş vermekten kaçının. Sınavdan önceki gün ya da sınav sabahında normalde tüketmediği gıdaları tüketmesi konusunda ısrarcı olmayın. Dengeli bir kahvaltı hazırlayın. Sınavdan önceki gün çocuğunuzu fiziksel ve zihinsel olarak aşırı yoracak faaliyetlerden uzak tutun” mesajlarına yer verdi.

“Gece her şeyi hazırlayalım”

Öğrencinin sınav sabahı herhangi bir strese yaşamadan sınava merkezine vaktinde gidebilmesinin çok iyi olacağını da belirten Pehlivan, mektubuna şu ifadelerle devam etti:

“Çocuğunuzun nüfus cüzdanı ve sınava giriş belgesini bir gün önceden hazırlamasını hatırlatın. Sınav sabahı en geç saat 09.00’da okulda bulunacak şekilde zaman planlamanızı yapın. Geç kalma telaşı yaşamamak adına her türlü ihtimali göz önünde bulundurarak evden erken çıkın. Öğrencinin sınav günü giyeceği metal aksesuar içermeyen kıyafetini bir gün önceden hazırlaması sınav sabahı yaşanacak zaman kaybı ve karmaşayı önler. Ortamın ısısına göre giyip çıkarabileceği şekilde tişört ve yelek gibi katlı şekilde giyinmesi, sınav sırasında ortamın ısısından etkilenmemesini sağlar. Unutmayın çocuk yetiştirmek belki de dünyanın en zor işi, ancak çocuğunuzun yanında olmak çok kolay. Biz bu süreçte ve sınav sonrasında çocuğunuz için en güzeli ne ise onun olmasını diliyoruz.”