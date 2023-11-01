Nazilli Belediye Başkan Vekili Esin Ülkü Beyazıt, 29 Ekim-4 Kasım Kızılay Haftası dolayısıyla Nazilli Kızılay Kan Merkezi’ni ziyaret etti.

Nazilli Belediye Başkan Vekili Esin Ülkü Beyazıt, 29 Ekim- 4 Kasım Kızılay Haftası dolayısıyla Türk Kızılayı Nazilli Şube Başkanı Mevlüt Günay’ı ve Belediye Meydanı’nda kurulan Kızılay kan bağış aracında çalışanlar ve gönüllüleri ziyaret etti. Savaşta, depremde ve salgında Nazilli halkının büyük bir duyarlılık gösterdiğine ve kan bağışı noktasında da aynı duyarlılığı sürdürdüğüne dikkat çeken Beyazıt, “1868 yılında Osmanlı döneminde yaralı askerlere yardım amacıyla oluşturulan Hilâl-i Ahmer Cemiyeti yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’ne de yalnızca faaliyet alanları ile ilgili destek vermemiş aynı zamanda çağdaşlaşma projelerine de katkı vermekten geri kalmamıştır. Mustafa Kemal Atatürk, geçmişi uzun yıllarda dayanan kurumun ismini Kızılay olarak adlandırmıştır. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamanın gururunu yaşadığımız bu günlerde milletçe birlik beraberlik içinde olmaya gayret etmemiz gerekiyor. Kızılay yeryüzünün her köşesinde 155 yıldır ihtiyaç anında dayanışmanın, ıstırap anında eşitliğin, savaşın en kızgın anında insancıllığın, tarafsızlığın ve barışın simgesidir. Bağışçılarımızla her zamankinden daha yoğun bir hassasiyet ile davranmalı, kurumda özveri ile çalışan hatta büyük bir kısmı gönüllülerden oluşan Kızılay görevlilerine içtenlikle destek olmalıyız” dedi.

Ziyaretlerinden dolayı Başkan Vekili Beyazıt’a teşekkür eden Kızılay Şube Başkanı Günay, düzenli olarak yürütülen faaliyetlerin yanı sıra Kızılay Haftası nedeniyle gönüllüler tarafından okullarda farkındalık eğitimi verildiğini kaydetti. Ziyaret sonunda Kızılay Şube Başkanı Mevlüt Günay, Başkan Vekili Esin Ülkü Beyazıt’a Türk bayrağı ve Kızılay logolu rozet hediye etti.