Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Vekili Aydın, mesajında, “Rahmet, bereket, af, yardımlaşma ve paylaşma anlayışının zirveye vardığı bir Ramazan Bayramı’na daha kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Her türlü güzelliğin ve mutluluğun yaşandığı bayramlar; eşin, dostun, akrabanın, hastaların ve büyüklerin ziyaret edildiği, muhtaçlara yardım elinin uzatıldığı, çocukların sevindirildiği, dargınlıkların giderildiği, küskünlerin barıştığı müstesna günlerdir. Toplumsal yapımızı güçlendiren bayramların getirdiği barış, huzur, kardeşlik ortamının değerini iyi bilmeli ve bu anlamlı günleri ruhuna uygun şekilde değerlendirmeliyiz. Bayramlarda yaşanan en güzel paylaşımlardan birisi de büyüklerimizi, hasta, yaşlı ve muhtaç vatandaşlarımızı, aziz şehitlerimizin ailelerini ve kahraman gazilerimizi ziyaret etmek, onların gönüllerini alarak daima yanlarında olduğumuzu hissettirmektir. Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramı’nın ülkemize ve milletimize kardeşlik, huzur ve mutluluk getirmesini temenni eder, tüm vatandaşlarımızın bayramını en samimi duygularımla kutlar sevgi ve saygılarımı sunarım” dedi.