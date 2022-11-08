Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, ilçede yaşayan gençlere internet müjdesi verdi.

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, ilçede yaşayan gençlere internet müjdesi verdi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aydın, çocuk ve gençlerin eğitim öğretimlerine destek olmak amacıyla belediyeye bağlı Bilgi İşlem Müdürlüğü aracılığıyla öğrencilere ücretsiz internet kartı hediye etti.

İpekyolu Sürekli Eğitim Merkezindeki öğrencilere internet paketlerini hediye eden İhsan Emre Aydın, "Geleceğimizin ve yarınlarımızın teminatı olan değerli öğrencilerimizin eğitim öğretim hayatlarını daha verimli ve keyifli kılabilmeleri amacıyla internet paketi hediye ediyoruz. İnanıyorum ki öğrencilerimiz her zaman büyük bir hızla gelişen bilime, sanayiye ve teknolojiye ayak uyduracak, bu çerçevede içinde bulunduğumuz bilgi çağında gelişmiş ve gelişmekte olan teknolojiyi doğru anlayan ve kullanabilen bireyler olacak. Günümüzde bilgiye ulaşma yollarını bilen ve doğru bilgiye ulaşan, ulaştığı bilgiyi analiz edebilen, bilim ve teknolojideki yeni gelişmeleri takip ederek teknolojiyi günlük yaşamında kullanabilen bireyler yetiştirmek bizlerin öncelikli hedefleri arasındadır. Çünkü bilim ve teknolojiyi anlayan, anladıklarını günlük hayata yansıtabilen bireylerden oluşan ülkeler gelişmeye açıktır, bilim ve teknoloji konusunda dünya ülkeleri arasında söz sahibi olabilmektedirler. Tüm öğrencilerimizin hediye internet paketlerini sağlıklı ve verimli bir şekilde kullanmalarını diliyorum" dedi.

Gençlere verilen ve tüm operatörlerde geçerli olacak internet hediyesinin, kartlardaki aktivasyon kodunun okutulması ile kullanılabileceği bildirildi.