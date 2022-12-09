Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, esnafı çok önemsediklerini belirterek, “Esnafımız, ekonominin ve ticaretin en önemli unsurudur” dedi.

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, esnafı çok önemsediklerini belirterek, “Esnafımız, ekonominin ve ticaretin en önemli unsurudur” dedi.

Beraberindeki belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle mahalle ziyaretlerinin yanı sıra ilçe merkezinde bulunan esnafla da sık sık bir araya gelen Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, talep ve önerileri yerinde dinlemeye devam ediyor. İlçe merkezinde bulunan dükkanları tek tek ziyaret eden Aydın, esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu. Esnafın taleplerini ve görüşlerini dinleyen İhsan Emre Aydın, devam eden çalışmalar ve belediye projeleri hakkında da bilgi verdi. Alışveriş yapan vatandaşlarla da hasbihal eden Başkan Vekili Aydın, “İpekyolu’nda yaşayan hemşehrilerimizin taleplerini ve hizmetlere ilişkin önerilerini de ilk elden dinliyoruz. Özellikle esnafımızı çok önemsiyoruz. Çünkü esnafımız, ekonominin ve ticaretin en önemli unsurudur. Bizler de İpekyolu Belediyesi olarak hem belediyecilik faaliyetlerimizi anlatıyoruz hem de varsa isteklerini dinleyerek hızlı çözümler üretiyoruz. İpekyolu için ne yapılması gerekiyorsa hemşehrilerimizle iletişim halinde olarak hayata geçirmenin gayretindeyiz” dedi.

Esnaf ise yapılan ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın’a teşekkürlerini ifade ettiler.