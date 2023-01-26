Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, bebek sahibi olan aileleri ziyaret ederek sevinçlerine ortak oldu.

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, bebek sahibi olan aileleri ziyaret ederek sevinçlerine ortak oldu.

Başkan Vekili Aydın ve Kadın ve Aile Müdürlüğü çalışanları, “Hoş geldin bebek” projesi çerçevesinde yeni doğan bebekli aileleri ziyaret etti. İçerisinde bebek bezi, giyim seti, ıslak mendil, bebek yağı, bebek şampuanı, pişik önleyici krem, pudra, biberon, emzik, ateş ölçer, tırnak makası gibi ürünlerin yer aldığı “Hoş geldin bebek” çantası ile yeni doğan bebekli ailelere misafir olan Başkan Vekili Aydın, bugün de Aslan ailesine misafir oldu. Aileye yeni katılan Delal bebekle yakından ilgilenerek bebek çantası paketlerini takdim eden Aydın, Aslan çiftine bebekleriyle birlikte sağlıklı uzun bir ömür temennisinde bulundu.

Çiftler, bu anlamlı çalışma ve ince düşünceleri için Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın’a teşekkür ederek, ziyaretlerinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler.