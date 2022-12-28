Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, değişik birimler üzerinden belediyeye gelen toplam 8 bin 939 başvurunun çözüme kavuşturulduğunu söyledi.

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, değişik birimler üzerinden belediyeye gelen toplam 8 bin 939 başvurunun çözüme kavuşturulduğunu söyledi.

İpekyolu Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 2022 yılı içerisinde belediye hizmetlerinden yararlanan kişi ve kuruluşların istek, talep, öneri ve şikayetlerini alarak ilgili müdürlüklerle koordinasyon halinde çözüm odaklı çalışmalarını başarıyla tamamladı. 2022 yılı içerisinde müdürlüğe Beyaz Masa, Çağrı Merkezi, Sosyal Medya, Açık Kapı ve CİMER modülleri üzerinden toplamda 8 bin 939 başvuru yapıldı. Başvurulardan 4 bin 555 tanesi 7/24 hizmet veren Çağrı Merkezi ve Canlı Destek Hattı’ndan, 2 bin 295 adedi Beyaz Masa ve WhatsApp iletişim hattından, 896 adedi sosyal medya hesaplarından, bin 186 adet CİMER ve 7 adet ise Açık Kapı modülü üzerinden ulaştı. Başvuruların tamamı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü üzerinden sorumlu müdürlüklere aktarılarak geri bildirim sağlandı.

Konu ile ilgili açıklama yapan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, "Kaliteli hizmet, hızlı iletişim, çözüm odaklı ve olumlu geri dönüş işleyişiyle çalışan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğümüz; Çağrı Merkezi, Beyaz Masa, Sosyal Medya, CİMER ve Açık Kapı üzerinden gelen talep ve şikayetleri görevli personeller tarafından kayıt altına alarak, ilgili müdürlüklerimize iletiliyor. Takibi yapılan ve ilgili müdürlükler tarafından çözüme ulaştırılan talepler hakkında, vatandaşlara geri dönüş yapılarak bilgilendirme gerçekleştiriliyor. Belediyemizin ayna görevini yürüten müdürlüğümüz hem haberlerimizin hızlı ve güvenilir biçimde kamuoyuna duyurulmasında hem de hemşehrilerimizden gelen talepleri hızlı bir şekilde ilgili müdürlüklere iletme konusunda görevlerini büyük bir özveri ile yerine getiriyor. Halkla iç içe ve ulaşılabilir bir belediye olmak amacıyla vatandaşlarımızın sorunlarını birinci elden tespit ederek, kayıt altına almak ve en kısa sürede etkin bir şekilde çözüme kavuşturmak amacıyla çalışmalarımıza 2023 yılında da aynı performansla devam edeceğiz” dedi.