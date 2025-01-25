Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Para Taekwondoda 7. Kez Türkiye Şampiyonu olan Yusuf Yünaçtı’yı makamında ağırladı. Milli sporcuyu başarısından dolayı tebrik eden Aksoy, ilçenin şampiyon gençlerine destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Esenyurt Belediyesinin sağladığı imkanlarla taekwondoya başlayan özel sporcu Yusuf Yünaçtı, 13 Ocak’ta Ankara’da düzenlenen Türkiye Para Taekwondo Şampiyonası’ndan altın madalyayla dönerek ilçeye 7. kez şampiyonluk sevinci yaşattı. Milli sporcu, Kyorugi ve Poomsae karşılaşmasında K44 erkekler 70 kiloda rakibini yenerek, birincilik elde etti. Küçük yaşta geçirdiği kazayla iki kolunu kaybeden Yusuf, Esenyurt Belediyesinin spor salonlarında taekwondo hayatına başlamıştı. Başarılı sporcunun Dünya ve Avrupa şampiyonalarında ikinciliği de bulunuyor. 22 yaşındaki engelli sporcu, son elde ettiği başarıyla 8 Şubat tarihinde yapılacak 12. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası’nda Millî Takım adına yarışmaya hak kazandı.

“Yusuf’un başarısıyla gururlandık”

İlçeye şampiyonluk gururu yaşatan Yusuf’u makamında kabul eden Başkan Vekili Aksoy, “Yusuf’un başarısıyla gururlandık. Belediyemizin yetiştirdiği şampiyon sporcumuz Yusuf’u tebrik ediyor; Millî Takımımız adına yarışacağı 12. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası’nda başarılar diliyorum. Esenyurt’un şampiyon gençlerine her türlü desteği vermeye devam edeceğiz” dedi.