Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, yarıyıl tatiline giren öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu. Aksoy, ziyaret ettiği Feyyaz Berker İlkokulunda çocuklara karne dağıttı.

2024-2025 Eğitim Öğretim yılının ilk dönemini tamamlayan öğrenciler, karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi. Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu ile birlikte ilçede karne heyecanı yaşayan öğrencileri yalnız bırakmadı. Karnelerini Başkan Vekili Aksoy ve Kaymakam Çobanoğlu’nun elinden alan öğrencilerin mutluluğu yüzlerine yansıdı. Öğrencilere iyi tatiller dileyen Aksoy, onlar için tatil boyunca çeşitli etkinlikler hazırladıklarını söyledi.

İlk karne Başkan Vekili Aksoy’dan

Esenyurt Belediyesinin kreşlerinde eğitim alan öğrenciler de bugün karne heyecanı yaşadı. Minikler, ilk karnelerini Başkan Vekili Can Aksoy’un elinden aldı. Eğlenceli anların yaşandığı karne dağıtım töreninde öğrenciler, Aksoy ile hatıra fotoğrafı da çektirdi.